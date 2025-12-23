Cometa 3I/ATLAS en diciembre 2025: cómo observar su máximo acercamiento

El paso del cometa 3I/ATLAS por nuestro sistema solar es un evento extraordinario. No es un cometa común, sino un viajero interestelar que proviene de un sistema planetario distante y ha estado miles de millones de años viajando. Tendrá un breve paso por nuestro vecindario y luego se perderá para siempre en el espacio profundo.

Un viajero de otro sistema solar

El cometa 3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar confirmado que se ha detectado. Antes fueron “Oumuamua” en 2017 y “Borisov” en 2019. Fue descubierto el 1 de julio de 2025 por los telescopios ATLAS en Chile.

Algo que lo hace especial es su trayectoria. Tiene una órbita hiperbólica que confirma que no está atado gravitacionalmente a nuestro Sol. Entró en el sistema solar, hizo su paso más cercano al Sol en octubre de 2025 y ahora ha emprendido su viaje de regreso al espacio interestelar.

A diferencia de los cometas periódicos, como el Halley, este visitante lleva consigo los materiales primordiales de otro sistema estelar. Estudiar su composición ayudará a los científicos a comprender cómo se forman los planetas alrededor de otras estrellas y si los ingredientes para la vida son comunes en la galaxia.

Un paso histórico

El momento más significativo para los observadores ocurre el 19 de diciembre de 2025, cuando el cometa alcanza su punto más cercano a la Tierra. Sin embargo, “cercano” en términos astronómicos es una enorme distancia de unos 270 millones de kilómetros. Esto es, aproximadamente, unas 1,8 veces la distancia entre la Tierra y el Sol.

El cometa 3I/ATLAS no será detectable a simple vista. Se requieren instrumentos para apreciarlo. Será necesario un telescopio de al menos 8 pulgadas (200 mm) de apertura para distinguirlo claramente. Se verá como una mancha difusa y borrosa. En excelentes condiciones y con equipo adecuado, quizás se vea una cola tenue.

Un detalle fascinante que han captado los grandes telescopios es una “anti-cola”; este es un efecto óptico raro donde el polvo del cometa parece apuntar hacia el Sol.

También se pueden utilizar binoculares muy potentes (como 10×50 o mayores). Con ese tipo de prismáticos podría verse un tenue borrón, siempre que la noche sea excepcionalmente oscura y el cielo esté muy transparente.

Guía de observación

Todo el mes de diciembre es adecuado para ver a 3IATLAS, pero las mejores noches serán después del 20 de diciembre, cuando la Luna menguante ilumine menos el cielo y la oscuridad sea mayor. Este es un objeto matutino, así que debes madrugar. El momento ideal es entre las 3:00 y las 5:00 de la madrugada, cuando la constelación de Leo esté más alta en el cielo.

Busca la constelación de Leo que es identificable por su asterismo en forma de “hoz” o signo de interrogación; la brillante estrella Regulus está en su base. El cometa se moverá por esta región. Aplicaciones como Stellarium, SkySafari o Star Walk son indispensables. Solo ingresa “3I/ATLAS” o “C/2025 N1” y te mostrarán su posición exacta en tiempo real.

¿Por qué es tan importante?

La observación de 3I/ATLAS es un capítulo único en la exploración científica. Este tipo de visitantes interestelares son como cápsulas del tiempo que transportan material inalterado desde otros rincones de la galaxia.

Su estudio ayuda a responder preguntas fundamentales como ¿son comunes los componentes básicos de los planetas en la Vía Láctea? O ¿qué tan diferente es la química en otros sistemas estelares?

Hay misiones espaciales como la Sonda Solar Parker que han tratado de obtener datos durante su acercamiento al Sol. Los astrónomos estiman que este cometa podría ser extraordinariamente antiguo, quizás de hasta 7 mil millones de años, es decir, más viejo que nuestro propio sistema solar.

Aunque solo se verá como un punto débil y difuso en los telescopios normales, representa un gran evento. En últimas, es un recordatorio tangible de que nuestro sistema solar es solo una pequeña parte de un universo enorme y dinámico.

Seguimiento en vivo y recursos online

Si no puedes observarlo directamente o tu equipo no es suficientemente potente, hay transmisiones en vivo y herramientas de seguimiento disponibles:

Webcasts gratuitos : algunos proyectos como el Virtual Telescope Project ofrecen transmisiones en directo de eventos de cometas como este.

: algunos proyectos como el Virtual Telescope Project ofrecen transmisiones en directo de eventos de cometas como este. Space Simuladores y apps planetarias : usa aplicaciones como Stellarium o SkySafari para localizar la posición del cometa respecto a estrellas y constelaciones en tu cielo local.

: usa aplicaciones como Stellarium o SkySafari para localizar la posición del cometa respecto a estrellas y constelaciones en tu cielo local. Plataformas de visualización de la NASA: la herramienta Eyes on the Solar System muestra en tiempo real la posición del cometa dentro del sistema solar.

Consejos finales

No te frustres si no lo ves a simple vista : incluso los observadores expertos con telescopios intermedios pueden tener dificultades.

: incluso los observadores expertos con telescopios intermedios pueden tener dificultades. Wikipedia Planifica con antelación: las mejores condiciones suelen darse justo antes del amanecer, cuando el cometa se encuentra más alto y el cielo todavía oscuro.

las mejores condiciones suelen darse justo antes del amanecer, cuando el cometa se encuentra más alto y el cielo todavía oscuro. Combina observación visual con fotografía: la astrofotografía con largas exposiciones puede revelar detalles que son invisibles al ojo.

Lecturas recomendadas

