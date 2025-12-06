Los científicos tiemblan al descubrir que el cometa 3I/Atlas late cada 16 horas

Los astrónomos que observan al cometa 3I/ATLAS han detectado un patrón sorprendente en la NASA: parece emitir un latido luminoso cada 16 horas. La explicación del fenómeno estaría relacionada con la rotación del núcleo del cometa, que provoca que ciertas áreas de hielo en su superficie queden expuestas periódicamente a la radiación solar, generando eyecciones de gas y polvo que aumentan su brillo de manera rítmica.

Los científicos esperan poder confirmar esta hipótesis de manera definitiva el próximo 19 de diciembre, cuando el cometa alcance su máxima aproximación a la Tierra y pueda ser observado con mayor detalle.

El cometa 3I/ATLAS, un visitante interestelar que ha captado la atención de astrónomos y público general por igual, ha revelado un fenómeno sorprendente: un patrón de luminosidad que se repite cada 16,16 horas, descrito por algunos científicos como un auténtico latido cósmico.

Este hallazgo ha sido documentado en un estudio publicado en la revista Astronomy & Astrophysics, y ha generado gran expectación por la precisión y regularidad del patrón. Los científicos que han escrito su artículo en la publicación arriba citada destacan:

Objetivo de la investigación

Nuestro objetivo es caracterizar las propiedades físicas y de actividad del cometa interestelar 3I/ATLAS mediante observaciones espectroscópicas y fotométricas durante el primer mes tras su descubrimiento.

Métodos

Se realizaron series temporales de fotometría y espectroscopía de rendija larga entre el 2 y el 29 de julio de 2025, utilizando múltiples telescopios terrestres. Los datos fotométricos se calibraron con estrellas de campo de los catálogos ATLAS y APASS, aplicándose análisis de Fourier para derivar el período de rotación del cometa. Los datos espectrales se obtuvieron mediante el Southern African Large Telescope y el Nordic Optical Telescope.

Resultados

Se determina un período de rotación de 16,16 ± 0,01 h , con una amplitud de curva de luz de aproximadamente 0,3 magnitudes.

El cometa muestra aumento de la actividad de polvo y un enrojecimiento de colores durante el periodo de observación.

No se detecta cola visible, probablemente debido a la geometría de observación y la baja producción de polvo .

Se estima que las tasas de pérdida de masa de polvo oscilan entre 0,3 y 4,2 kg/s , consistentes con cometas débilmente activos de las regiones externas del Sistema Solar.

Los colores espectrales son similares a los de cometas del Sistema Solar exterior y difieren de valores reportados previamente para 3I/ATLAS.

Conclusiones

Las propiedades morfológicas y fotométricas de 3I/ATLAS son coherentes con un cometa débilmente activo de origen en el Sistema Solar exterior, a pesar de su procedencia interestelar. Se recomienda continuar el monitoreo alrededor del perihelio para rastrear cambios en la actividad y en el color, lo que proporcionará información valiosa sobre la evolución de materiales interestelares bajo radiación solar.

Aproximación y observación

El descubrimiento se produjo poco antes de que el cometa alcance su máxima aproximación a la Tierra, prevista para el próximo 19 de diciembre, cuando pasará a solo 273 millones de kilómetros de nuestro planeta. Este acercamiento permitirá observarlo con mayor detalle y podría ofrecer datos concluyentes sobre la naturaleza de este latido.

Características y origen

Aunque 3I/ATLAS tiene un origen interestelar, sus propiedades recuerdan a cometas poco activos que residen en las regiones exteriores del Sistema Solar. Esto ha llevado a los investigadores a plantear hipótesis sólidas que descartan explicaciones extravagantes o artificiales para el pulso luminoso.

La clave está en el núcleo

Según los astrónomos, la causa más probable del patrón de luz se encuentra en la rotación del núcleo del cometa. El especialista de Harvard Avi Loeb, que colaboró en el estudio, explica que el núcleo alberga una bolsa de hielo que queda expuesta periódicamente a la radiación solar a medida que el cometa gira. La sublimación de este hielo genera chorros de gas y polvo que aumentan de forma intermitente la luminosidad de la coma, la envoltura gaseosa que rodea al núcleo, dando lugar al ritmo observado cada 16,16 horas.

Trayectoria de los chorros y análisis futuro

Aunque las observaciones actuales permiten confirmar que 3I/ATLAS es un cometa natural, Loeb insiste en que es importante continuar estudiando la trayectoria de los chorros emitidos. En un escenario altamente improbable de origen tecnológico, la dirección de estas eyecciones podría no apuntar al Sol, sino seguir patrones aleatorios o desconocidos.

Un misterio científico que despierta interés

El cometa 3I/ATLAS representa un objeto de gran interés para la astronomía, no solo por su origen interestelar, sino también por su comportamiento inusual. Cada nuevo dato que se obtenga durante su paso cercano ofrecerá pistas para comprender mejor los mecanismos de actividad cometaria y la naturaleza de los cuerpos que viajan desde más allá de nuestro sistema planetario.

El próximo 19 de diciembre será una fecha clave: los telescopios de todo el mundo estarán atentos a su brillo, esperando confirmar la hipótesis sobre el núcleo y su rotación, o descubrir nuevos detalles que puedan aumentar aún más el misterio alrededor de este latido cósmico.