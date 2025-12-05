Ni alienígena ni experimento oculto: el descubrimiento español sobre el 3I/ATLAS que lo cambia todo

Este descubrimiento español cambia todo lo que sabíamos del cometa 3I/ATLAS uno de los grandes misterios de los últimos tiempos. Para algunos es un objeto que llega de un lugar lejano de la galaxia, un objeto que ha dado muestras de ser un elemento atípico. Los especialistas no dudan en estar pendientes de cualquier objeto que nos visita y lo hace de tal manera que nos va dando una serie de novedades que deberemos empezar a ver llegar. Es momento de poner sobre la mesa algunas situaciones que pueden darnos algunas respuestas inesperadas en este universo casi infinito nos guarda más de una sorpresa.

Es hora de pensar en lo que nos está esperando en estos días en los que miramos al cielo para ver si podemos ver este importante cometa. Será uno de los que veremos más cerca este mes de diciembre y del que pende una serie de leyenda que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Parecía que los extraterrestres nos visitarían en breve, pero la explicación es mucho más sencilla de lo que parece. Un descubrimiento español puede acabar con todas las teorías conspiratorias de este cometa.

Ni experimento oculta ni alienígena

La realidad es que estamos ante un fenómeno poco común que ha hecho que se activen todas las alertas, este cometa se ha convertido en uno de los más populares de los últimos tiempos. En esencial si tenemos en consideración los movimientos de este objeto.

Todo lo que llega a nuestro sistema es analizado con lupa por los expertos. Estamos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

En unos días veremos como este misterioso cometa acaba llegando de una forma excepcional. Los movimientos que ha llevado a buen puerto estos expertos ha acabado siendo uno de los elementos que se ha convertido en un auténtico cambio de tendencia.

Desde los extraterrestres que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Una novedad con sello español que puede acabar siendo lo que acabe con el misterio de los movimientos de este cometa que, sin duda alguna, se convertirá en algo realmente puede acabar siendo esencial.

Este es el descubrimiento español que acaba con el misterio del 3I/ATLAS

Uno de los cometas que más conspiraciones se ha llevado es un cambio que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa que puede acabar siendo esencial. Este descubrimiento español puede ser clave y nos dará más de una sorpresa del todo inesperada, nada de extraterrestres o de un experimento.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «3I/ATLAS se formó en un sistema diferente al nuestro y, presumiblemente, es miles de millones de años más viejo. Su composición es diferente a la del Sistema Solar y, además, ha pasado cerca de nuestra estrella a mucha más velocidad de lo habitual en un cometa. Todo esto son solo algunos de los matices que hay que tener en cuenta al hablar de 3I/ATLAS. Ahora, Josep Trigo, Investigador principal del Grupo de Meteoritos, Cuerpos Menores y Ciencias Planetarias del CSIC, ha publicado un artículo en el que desgrana los últimos hallazgos de su equipo. Es un nuevo trabajo que está disponible en la plataforma arXiv y que el propio Josep explica que corroboran su parecido con los objetos transneptunianos. Es decir, con los objetos que podemos encontrar en el Sistema Solar más allá de la órbita de Neptuno. Este trabajo le ha permitido (a él y su equipo) entender cómo es el cometa 3I/ATLAS. Es un objeto que se ha mantenido intacto, sin haber sido alterado. Uno de los aspectos más interesantes es su actividad provocada por criovulcanismo».

Siguiendo con la misma explicación: «3I/ATLAS ha mostrado mucha capacidad de expulsar gases y partículas energéticamente incluso a una gran distancia del Sol. Lo interesante es que destaca que este cometa, a pesar de formarse en otro sistema, los materiales que lo componen no son tan diferentes a los del Sistema Solar. Dicho de otra manera, parece que la química que participa en la formación de planetas es común en otros lugares del universo. Del mismo modo, también llamó la atención la emisión de monóxido y dióxido de carbono a gran distancia».

Los misterios de este cometa son de gran interés por la comunidad científica: «Esto es algo que lo diferencia de los cometas del Sistema Solar que, generalmente, muestran señales de elementos como el metano o amoniaco. Algunos de los datos son fascinantes, como el hecho de que su análisis desvela que a 378 millones de kilómetros del Sol, su temperatura era de unos -71ºC.

Es decir, era lo suficientemente alta para provocar la sublimación del dióxido de carbono (a lo que conocemos como hielo seco). En aquel entonces, se activaron diferentes regiones de la superficie, multiplicando la producción de gas y polvo. Esto provocó que la coma aumentase su brillo de una manera muy destacada. Fue en aquel momento cuando comenzó el criovulcanismo. El equipo de Josep Trigo también ha determinado que el cometa tarda unas 16 horas en rotar sobre sí mismo».