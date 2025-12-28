El aviso de la NASA que pone a España en alerta por lo que llega el día de Reyes: no estamos preparados

No estamos preparados el aviso de la NASA que pone a España en alerta nos sorprenderá ante lo que llega el día de Reyes. Estos expertos no dudan en mirar a un cielo que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa inesperada. Este día podemos empezar a visualizar un importante aviso que, sin duda alguna, puede acabar convirtiéndose en algo extraordinario. Coincidiendo con el momento más mágico del año que nos estará esperando.

Tal y como explican los científicos de Scientific American: «Los astrónomos han buscado durante mucho tiempo una explicación cósmica para la Estrella de Belén de la Biblia, el brillante objeto celestial que, así dice la historia, guió a los sabios, o magos, desde Jerusalén para saludar al niño Jesús. Una hipótesis de larga data sostenía que la Estrella de Belén era de hecho una conjunción, tal vez entre Júpiter y Saturno. Pero esta temporada de vacaciones, un científico ha presentado un nuevo contendiente: un cometa.

Los informes de un cometa se encuentran en registros chinos del 5 a.C., según una investigación publicada el 3 de diciembre en el Journal of the British Astronomical Association y escrita por Mark Matney, un científico planetario de la NASA, que realizó la investigación independientemente de la agencia. Matney recuerda cómo, cuando era estudiante, trabajó en un planetario que diritía un espectáculo navideño del cielo que contaba la historia de la Estrella de Belén, que se elevó en el cielo del sur hasta que parecía detenerse por encima. El espectáculo del planetario dijo que ningún objeto astronómico conocido podría actuar de la manera descrita por la historia de los magos: la rotación de la Tierra significa que todo en el cielo se eleva en el este y se pone en el oeste».

Siguiendo con la misma explicación: «Recuerdo estar sentado allí diciendo: ‘Oh, conozco a uno que podría hacer eso’», dice Matney. Sospechó que un cometa de largo período de la misteriosa Nube de Oort, que se encuentra mucho más allá de los planetas de nuestro sistema solar, podría ser la clave. Si un cometa así hiciera un paso extremadamente cercano a la Tierra, casi tan cerca como la luna, podría crear la extraña apariencia de un objeto estrellado que se eleva en el cielo iluminado y luego parece quedarse quieto durante unas horas. «Un cometa podría permanecer en un lugar si estuviera básicamente en un ‘curso de colisión’ con la Tierra», dice Matney. «Eso es exactamente lo que esperarías de un objeto que va a pasar muy, muy cerca de la Tierra». Para probar la idea, Matney recurrió a informes anteriores de registros chinos de una «estrella de escoba», un término que a menudo se ha utilizado para describir cometas, en referencia a su cola dinámica, que aparecieron en la primavera del 5 a.C. Los registros han llamado la atención de los cazadores de la Estrella de Belén durante décadas».