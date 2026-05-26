Cunde el asombro entre los ingenieros navales: lanzan al mar 227 bloques de hormigón del tamaño de un edificio para el puerto más grande del mundo

La ciudad-Estado de Singapur está llevando a cabo una de las obras de ingeniería portuaria más ambiciosas del mundo: la construcción del puerto más grande del mundo, que promete transformar su capacidad logística y comercial a escala global. Según la autoridad portuaria del país, la Maritime and Port Authority of Singapore (MPA), el proyecto implica el hundimiento de 227 bloques de hormigón en el mar, cada uno con una altura equivalente a un edificio de diez plantas.

Estas estructuras formarán una muralla submarina de 9,1 kilómetros frente a la costa oeste de la isla, una barrera diseñada para proteger y ampliar el nuevo puerto de Tuas. El objetivo principal de esta infraestructura es consolidarlo como el mayor puerto completamente automatizado del mundo. La planificación contempla una capacidad de hasta 65 millones de contenedores anuales cuando el complejo esté finalizado, previsiblemente en la década de 2040. Esta cifra supone casi el doble del volumen gestionado por el país en 2021, lo que refleja la magnitud del crecimiento previsto en el comercio marítimo.

Los bloques de hormigón lanzados al mar para construir el puerto automatizado más grande del mundo

Cuando esté finalizado, el complejo abarcará unas 1.337 hectáreas, una extensión similar a aproximadamente 3.300 campos de fútbol. Contará con 66 atracaderos distribuidos a lo largo de 26 kilómetros de muelle continuo. La capacidad proyectada alcanzará los 65 millones de TEU anuales (la unidad estándar de 20 pies utilizada en el transporte marítimo). Para dimensionar el crecimiento, en 2021 el país gestionó alrededor de 37,5 millones de TEU, mientras que en 2025 superó por primera vez los 44 millones.

Tuas no está diseñado para competir con un puerto convencional, sino para operar con los mayores buques portacontenedores del mundo. Está preparado para recibir barcos de más de 450 metros de eslora y con capacidad de hasta 24.000 contenedores, los más grandes que actualmente navegan en las rutas comerciales globales. Eso obliga a excavar a mayor profundidad. El canal y los muelles se dragan hasta los 23 metros, una cifra que muy pocos puertos en el mundo pueden alcanzar.

La gran apuesta del puerto es la automatización de todas sus operaciones, las cuales estarán coordinadas desde un centro de control centralizado que supervisará el funcionamiento en tiempo real. El sistema contará con grúas de patio eléctricas y autónomas, vehículos guiados sin conductor (AGV) y grúas barco-tierra operadas de forma remota. «Las grúas de patio totalmente automatizadas, los vehículos guiados automatizados sin conductor y las grúas de barco a tierra operadas a distancia impulsarán nuestra eficiencia operativa, la productividad de la mano de obra y la seguridad. Todo funcionará como un único sistema integrado», afirma Liang Hui Tan, vicepresidente de Desarrollo de Tuas en PSA.

Digitalización y sostenibilidad

La MPA está trabajando con los operadores portuarios para impulsar la adopción de tecnologías digitales en el puerto de Singapur, como el Sistema de Gestión del Tráfico Marítimo de Próxima Generación para proporcionar información precisa y en tiempo real sobre la situación del tráfico marítimo. Mientras, el el sistema digitalPORT@SG TM busca mejorar la eficiencia de las operaciones portuarias y reducir el tiempo de espera de los buques.

PSA, el operador portuario de contenedores, también desplegará una red privada 5G para dar soporte a los AGV y grúas automatizadas con tecnología 5G en el puerto de Tuas y en la actual terminal de Pasir Panjang. Además, PSA está explorando el uso futuro de la tecnología 5G en PSA Smart Grid5 y en las operaciones de manipulación de carga, según informa la Maritime and Port Authority of Singapore.

Fases de ejecución

Tuas Port se está desarrollando por fases cuidadosamente planificadas. La primera etapa comenzó en 2015 y permitió que los primeros muelles entrasen en funcionamiento en diciembre de 2021. Poco después, el puerto fue inaugurado oficialmente el 1 de septiembre de 2022, marcando el inicio de su operativa como nuevo centro logístico marítimo del país.

Sin embargo, el proyecto está lejos de concluir: la segunda fase, en la que se están instalando los 227 bloques de hormigón que conforman parte de la infraestructura de contención, continúa actualmente en ejecución. Cuando el conjunto esté completamente finalizado, el operador PSA Singapore habrá completado el traslado progresivo de todas las operaciones portuarias desde las instalaciones históricas de Tanjong Pagar, Keppel Port, Brani Terminal y, finalmente, Pasir Panjang Terminal hacia el nuevo complejo de Tuas.

«El puerto de Tuas se inauguró oficialmente el 1 de septiembre de 2022. Cuando se complete su construcción en la década de 2040, tendrá una capacidad de manejo de 65 millones de TEU, casi el doble del volumen de 37,5 millones de TEU manejados en 2021. A modo de comparación, la terminal de Pasir Panjang tiene 37 muelles con una capacidad de manejo de 34 millones de TEU anuales. El puerto de Tuas ocupará unas 1.337 hectáreas (equivalente a unos 3.300 campos de fútbol) una vez finalizado, y contará con 66 muelles que se extenderán a lo largo de 26 km, capaces de recibir a los mayores buques portacontenedores», concluye la MPA.