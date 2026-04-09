El megaproyecto que podría unir España con Marruecos con un túnel submarino colosal

Desde hace varios años, el Gobierno de España está inmerso en un megaproyecto para unir la Península Ibérica con Marruecos a través de un túnel submarino. A mediados de marzo de 2026, el Ejecutivo aprobó una nueva transferencia de 1,73 millones de euros para financiar los estudios técnicos de la infraestructura. Según el planteamiento actual, el proyecto, desarrollando a través de la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar (SECEGSA), consistiría en un túnel con una longitud aproximada de 65 kilómetros, de los cuales unos 40 discurrirían bajo territorio español, y la boca norte se situaría en el entorno de Vejer de la Frontera.

La infraestructura estaría compuesta por dos tubos ferroviarios independientes, cada uno con una sola vía, junto con una galería de servicio destinada a emergencias y mantenimiento. A casi 500 metros de profundidad en su punto máximo, el trayecto entre España y Marruecos podría cubrirse en unos 30 minutos gracias a este túnel submarino. Sin embargo, el coste estimado del proyecto supera los 8.500 millones de euros sólo en la parte española y, además, según un informe elaborado por la empresa alemana especializada en tuneladoras Herrenknecht, se trata de una infraestructura de una complejidad extrema.

El túnel submarino entre España y Marruecos

La Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija del Estrecho de Gibraltar (SECEGSA), empresa pública creada en los años 80 para impulsar la construcción del túnel, encargó el estudio de viabilidad a Herrenknecht Ibérica. Tras varios meses de estudio, la filial española de esta multinacional tuneladora ha confirmado que, aunque el tramo más complicado del estrecho supondrá un gran desafío, es técnicamente viable dentro de los límites actuales de ingeniería.

El informe se centró especialmente en determinar si es posible perforar el «Umbral de Camarinal», una elevación submarina que separa el mar Mediterráneo del océano Atlántico. La conclusión es positiva, aunque advierten que su ejecución implicará enormes retos logísticos y económicos.

Con este estudio sobre la mesa, España y Marruecos han dado un paso clave para avanzar en este ambicioso proyecto. El ministro de Transportes, Óscar Puente, y su homólogo marroquí, Karim Zidane, se reunieron en La Moncloa para firmar un Memorando de Entendimiento que permitirá realizar una investigación conjunta sobre la sismicidad y la geodinámica del Estrecho. Este análisis será esencial antes de iniciar la construcción, comenzando con la galería de reconocimiento que servirá como primera fase del túnel.

El acuerdo sienta las bases para estudiar durante los próximos tres años la actividad sísmica, los posibles terremotos y tsunamis, así como el comportamiento geodinámico del Estrecho. Si los estudios resultan favorables, se podrá dar la luz verde para excavar la galería de reconocimiento, cuya licitación inicial podría realizarse en 2027. Esta fase preliminar se estima que requerirá entre seis y nueve años para completarse.

De materializarse, el túnel submarino entre España y Marruecos tendría una distancia de 42 kilómetros entre estaciones terminales, con una longitud total de 38,5 kilómetros, de los cuales 27,7 kilómetros corresponden al tramo submarino. La montera mínima en el punto más bajo sería de 175 metros, alcanzando una profundidad máxima de 475 metros, con una pendiente del 3 %.

Infraestructura ferroviaria

«La solución de base túnel excavado prevé la unión de la terminal marroquí ubicada en Tánger y la española situada cerca de Punta Paloma. La composición de las obras principales se muestra en los esquemas a continuación y estaría formada por dos túneles ferroviarios de vía única y sección circular de 7,90 metros de diámetro interior, una galería de servicio/seguridad de 6 metros de diámetro centrada entre los dos, y galerías transversales cada 340 metros, con un diámetro cada una de ellas de 6 metros.Desde el punto de vista de la seguridad, se prevé la ejecución de una Zona de Estacionamiento Seguro (ZAS) en el punto más bajo del túnel, que estaría provista de zonas de parada en los túneles ferroviarios, zonas de seguridad y zonas de intervención, así como de una galería de extracción de humos», detalla SECEGSA.

Campaña de investigación

La campaña marina se desarrollará antes de que finalice el primer semestre de 2026 y tendrá una duración aproximada de 15 días de trabajo en el mar. Entre las tareas previstas se incluyen estudios de batimetría de alta resolución mediante ecosonda multihaz, análisis del subsuelo con sonda paramétrica (sub-bottom profiler), toma de muestras de sedimentos y roca del fondo marino, y ensayos de laboratorio e interpretación científica de los datos.

El CSIC llevará a cabo la campaña a través de tres de sus institutos especializados: el Instituto de Ciencias del Mar (ICM), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el Instituto Español de Oceanografía (IEO). También colaboran el Instituto Hidrográfico de la Marina y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) dentro de un grupo de trabajo internacional.

Toda la información obtenida se integrará en un modelo geológico tridimensional (3D) del Umbral de Camarinal, considerado esencial para evaluar la viabilidad técnica del túnel submarino entre España y Marruecos.