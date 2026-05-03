Batacazo del Correllengua 2026 en Palma: fracaso de asistencia y ridículo seguimiento digital pese al dinero público

El Correllengua 2026 en Palma prometía ser una gran exhibición de músculo cultural y reivindicación lingüística, pero acabó convertido en un sonoro fracaso de convocatoria que ni sus propios organizadores han podido disimular. El acto central, impulsado por Joves de Mallorca per la Llengua y la Obra Cultural Balear dejó una imagen incómoda en plena Plaza de España: amplios espacios vacíos y una asistencia muy por debajo de lo esperado. Los más optimistas pensaban que iban a congregar más de 5.000 personas y el fracaso ha sido histórico no consiguiendo llegar a 1000 o 1.550 personas.

Las cifras hablan por sí solas. Según estimaciones presenciales, apenas 1.500 personas acudieron al evento, una cantidad que no alcanzó ni de lejos para llenar un cuarto de una plaza de tamaño medio. La escasa asistencia al Correllengua 2026 contrasta frontalmente con la campaña previa, que buscaba proyectar una movilización masiva en defensa de la lengua. La realidad fue otra: un acto deslucido, sin capacidad de arrastre y con un ambiente muy alejado de cualquier imagen de éxito. Y eso que este evento cuenta con numerosas subvenciones de dinero público y el supuesto apoyo incondicional de Cataluña, Valencia y Baleares.

El tropiezo no se limitó al plano físico. En el terreno digital, donde hoy se mide buena parte del impacto real, el resultado fue incluso más revelador. La retransmisión en YouTube del Correllengua 2026 online apenas logró superar los 80-90 espectadores simultáneos en su momento más simbólico, la entrada de la llama. Un dato que evidencia la desconexión con el interés ciudadano, incluso entre su potencial público afín.

Este escenario ha vuelto a poner el foco en las subvenciones públicas al Correllengua, que durante años han sostenido económicamente la iniciativa. El contraste entre el dinero invertido y la pobre respuesta social ha desatado críticas sobre el uso de recursos públicos en proyectos con un impacto cada vez más limitado. Para muchos, el resultado del Correllengua en Baleares no hace más que confirmar una pérdida progresiva de relevancia.

Ni siquiera la presencia de representantes políticos logró maquillar el resultado. Entre los asistentes se dejó ver la edil podemita del Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, que, en esta ocasión, se ha olvidado de irse de vacaciones en la flotilla a costa del dinero de todos los palmesanos, para sujetar 5 segundos la antorcha. También, algunos miembros del PSOE y colectivos diversos, en un intento de dar mayor transversalidad al acto. Sin embargo, la participación institucional no consiguió movilizar a la ciudadanía ni elevar el interés en torno al evento.

El balance final del Correllengua 2026 en Palma es difícil de suavizar: baja asistencia, irrelevancia digital y un impacto mediático muy por debajo de lo esperado. Lejos de consolidarse como una cita de referencia, el evento deja la sensación de agotamiento y de falta de conexión social.

La pregunta que queda ahora en el aire es evidente: ¿se trata de un simple tropiezo o del síntoma claro de un modelo que empieza a dar señales de desgaste? Por el momento, lo ocurrido en Palma apunta más a lo segundo que a lo primero.