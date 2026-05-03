La Sandberg PalmaVela corona a sus vencedores

La jornada final de la Sandberg PalmaVela comenzaba bien temprano, aunque finalmente no se pudieron disputar pruebas debido a las condiciones meteorológicas, por lo que los resultados del penúltimo día se confirmaron como definitivos.

El Comité de Regatas estudió el parte ante la posibilidad de una ventana de viento, lo que llevó a adelantar el inicio de la jornada a las 10:30 horas. Sin embargo, la tormenta, procedente de Ibiza, descargó con fuerza sobre la bahía de Palma antes de lo previsto, mientras la flota permanecía en tierra, y no fue posible dar salidas.

“Ayer ya teníamos este parte, por eso intentamos completar el máximo de pruebas y adelantamos el inicio de la jornada. Según la previsión, había una ventana que nos permitía hacer una prueba entre las 10:30 y las 12:30 horas, con la tormenta prevista para mediodía. Finalmente, ese parte se ha adelantado y ha condicionado toda la jornada, a pesar de haber estado esperando”, explicaba Gaspar Morey, Oficial Principal, tras la anulación.

La entrega de trofeos, celebrada a las 16:00 horas, coronó por tanto a los vencedores de esta 22ª edición.

El alemán Rose, patroneado por Andreu Juan y armado por Sven Wackerhagen, se impuso en IMA/IRC, la clase con los barcos de mayor eslora, tras cuatro triunfos parciales y un segundo.

El táctico del Rose, Jesper Radich, se mostró muy satisfecho con el resultado: “Es genial. Hemos competido contra rivales de altísimo nivel como Tilakkhana II, un equipo muy sólido con un barco más que probado. A priori nos veíamos un paso por detrás en la lucha por la victoria y nos habría bastado con presionarles, pero de repente nos vimos realmente competitivos, y eso ha sido increíble».

El holandés No Way Back, de Pieter Heerema —antiguo Quantum Racing—, se impuso en TP52 con ocho puntos de ventaja.

El español Formula X, armado por David Green y patroneado por Rodrigo Sanz, se llevó la victoria en ORC 2.

“Estamos muy contentos con esta victoria”, declaraba el patrón Rodrigo Sanz. “Ha sido una gran semana, con un campo de regatas perfecto, todo tipo de condiciones, una buena organización… Además hemos estrenado el barco, que es un nuevo modelo, y haber ganado PalmaVela por primera vez es una ilusión muy grande. Ahora toca preparar la Copa del Rey”.

Hyatt Hydra Youth, de Óscar Chaves (CN El Balís), se llevó la victoria en ORC 3, mientras que Just the Job, de Scott Beattie, sumó un nuevo triunfo en ORC 4-5.

El barco del CN Arenal Abracadabra, de Mark Sadler, fue el mejor en ORC Sportboat.

En las clases ORC A2, reservadas a tripulaciones de dos personas, Mia Gioia, de Martin Buck, y Guaguanco IV, de Juan Lallemand, se impusieron en ORC A2 0-3 y ORC A2 4-5, respectivamente.

En Espíritu de Tradición, con regatas de formato costero, la victoria fue para el británico Flight of Durgan, de David Grylls.

En cuanto a las dos clases monotipo, se alzaron con el triunfo Jupiter, de Ben Kolf, en Dragón, y Femme Fatale, de Mark Branagh, en Flying Fifteen.

A todos ellos se suman el británico Ino Veritas, de James Neville, en ORC 0, y el estonio Nola, coarmado por Margus Uudam y Taavet Inrikus, en ORC 1, que dejaron sentenciada su victoria el sábado a falta de una jornada.

La Sandberg PalmaVela cierra así su vigésimo segunda edición, en la que ha reunido a más de 1.400 regatistas y un centenar de barcos, repartidos en 13 clases y con una veintena de nacionalidades representadas en la bahía de Palma.