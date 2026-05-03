Prohens imprime marcha lenta al decreto que creará la «lista negra» de médicos baleares objetores del aborto

La ministra Mónica García se ha salido con la suya y todas las comunidades autónomas, incluidas las del Partido Popular, han acabado aceptando la creación de los polémicos registros de médicos objetores que rechazan practicar abortos.

Baleares lleva desde el mes de octubre con la tramitación de un decreto que avanza «sin prisa pero sin pausa» y que aún no ha llegado a su aprobación en el Consell de Govern que preside Marga Prohens.

El registro no gusta a los profesionales afectados y el Govern balear no lo considera en absoluto necesario. Aun así, «y con el único objetivo de cumplir la ley», según apuntan desde la Conselleria de Salud, en octubre se activó la primera de las fases para la creación del polémico registro de facultativos que se niegan a realizar abortos en el sistema sanitario balear. Hay 7.000 médicos en Baleares.

Tras superar en febrero la exposición pública, la Conselleria de Salut que dirige Manuela García imprime un ritmo pausado en la tramitación. En la actualidad se están analizando y contestando todas las alegaciones recibidas durante su exposición pública.

Son hasta hoy siete meses para la tramitación de un decreto, y aún queda recorrido para que llegue al Consell de Govern. Después debería llegar la convalidación parlamentaria para la que, por cierto, el PP de Prohens no podrá contar con el apoyo de Vox, contrario a la creación de un registro que la formación de Santiago Abascal sospecha que puede ser de todo menos confidencial. El PP tendrá que abrazarse de nuevo al PSOE para convalidarlo.

Con todo, y con la poca emoción que produce en el Govern esta orden del Ministerio de Sanidad, no se ve probable que el registro obligatorio de médicos objetores del aborto en Baleares vea la luz hasta después del verano.

El registro que Isabel Díaz Ayuso calificó de lista negra tiene dos grandes rezagadas: Madrid y Baleares.