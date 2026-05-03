Detenido por violar a su hijastra en Palma: le tocaba los pechos y le enseñaba a poner un preservativo

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por agredir sexualmente a la hija de su pareja, de menor de edad. El varón se paseaba desnudo frente a la niña, le instaba a mantener relaciones sexuales con él y le tocaba los pechos.

Los hechos se remontan al año 2022 cuando la víctima, que residía fuera de Mallorca, cambió su domicilio a uno de la isla junto a su madre y la pareja de esta. Y fue a partir de ahí cuando el ahora arrestado empezó a mantener una actitud repulsiva con su hijastra.

En diferentes episodios, el hombre se paseaba sin ropa delante de la menor, algo que incomodaba a la misma. Además, el presunto agresor le instó a mantener relaciones sexuales, pero la joven se negó. Por su fuera poco, en una ocasión le preguntó a la menor si quería que le enseñara a cómo poner un preservativo.

Le peor llegó cuando el individuo le tocó los pechos a la chica. Sin embargo, la víctima, en vista de la relación de confianza en su padrastro, no supo cómo reaccionar a todos estos episodios y no lo contó a nadie.

A finales del 2023, los actos del varón cesaron, al pedir la víctima que parara. No obstante, el hombre reaccionó mal y a partir de ese momento adoptó un comportamiento humillante hacia la menor y su madre.

Hace unas semanas, al exponer la niña lo acaecido los últimos años a un familiar, este se lo contó a su madre y decidieron exponer los hechos a la Policía Nacional.

Al recibir la denuncia, la UFAM de la Policía Nacional de Palma se hizo cargo de la investigación llevando a cabo diversas gestiones en las que se pudo localizar al hombre. Horas más tarde, el varón fue detenido por parte de los policías por ser el presunto autor de un delito de agresión sexual.