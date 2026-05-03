Una conductora se queda dormida al volante y se lleva por delante tres coches estacionados en Palma

La tranquilidad de la madrugada se vio abruptamente sacudida por un estruendoso accidente que podría haber tenido consecuencias mucho más graves. A las 04:40 horas del pasado 26 de abril, la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) de la Policía Local de Palma acudió con rapidez a un siniestro múltiple en la calle Bisbe Bernat Nadal que dejó a vecinos y testigos completamente atónitos. Un coche se había llevado por delante varios turismos que estaban correctamente estacionados en la vía pública.

Según fuentes oficiales, una conductora de 32 años y nacionalidad española perdió el control de su vehículo tras, presuntamente, quedarse dormida al volante mientras regresaba a casa después de trabajar. En un instante que hiela la sangre, el coche invadió el carril contrario y desató una colisión en cadena al impactar contra tres turismos estacionados.

El primer golpe fue solo el inicio: la fuerza del impacto arrastró la secuencia de choques como fichas de dominó, provocando importantes daños materiales en los vehículos afectados. A pesar de la espectacularidad del accidente, y en lo que muchos califican como «casi milagroso», la conductora resultó completamente ilesa.

Lejos de esconderse, la implicada colaboró en todo momento con los agentes, mostrando una actitud sincera y responsable. Reconoció haberse quedado dormida tras una larga jornada laboral, un gesto humano que pone de relieve el duro ritmo que muchas personas afrontan a diario. Además, las pruebas de alcoholemia confirmaron un resultado impecable de 0,0 mg/l, descartando cualquier consumo de alcohol.

La intervención de la Policía Local fue, una vez más, ejemplar: rápida, profesional y meticulosa, garantizando la seguridad en la zona y esclareciendo los hechos con precisión. Un suceso impactante que deja una clara lección sobre la importancia del descanso al volante, pero también una historia donde, dentro del caos, brillan la responsabilidad y la fortuna de evitar una tragedia mayor.