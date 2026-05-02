Así queda la clasificación de Segunda División tras la jornada 38: pelea brutal por el ascenso

La Segunda División entra en una fase decisiva para saber qué equipos jugarán la próxima temporada en Primera. Por ello, la jornada 38 está repleta de partidos entre rivales directos que comparten los mismos objetivos.Son varios los equipos que siguen dando pasos para terminar tanto en los dos puestos de ascenso directo como en los puestos de playoff para subir de categoría a la máxima división española. En la parte baja de la clasifiación, muchos no han tirado la toalla para sellar la permanencia.

El Deportivo venció en Riazor ante el Leganés para seguir presionando tanto A Racing como a Almería. El Zaragoza, que volvía a jugar después de la agresión de su portero en Huesca, volvió a perder en Granada, que le hunde más en el descenso de la clasificación de Segunda.

Así está la clasificación de Segunda División