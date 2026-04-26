Así queda la clasificación de Segunda División tras la jornada 37: ¡el ascenso directo está que arde!

La Segunda División sigue su curso con la clasificación más caliente que nunca en la lucha por el ascenso a Primera la próxima temporada. La jornada 37 ha deparado sorpresas este fin de semana con pinchazos de equipos que se encuentran en los primeros puestos. Son varios los equipos que siguen dando un paso al frente para terminar tanto en los dos puestos de ascenso directo como en los puestos de playoff para subir de categoría a la máxima división española.

También la pelea por no descender de categoría está en la misma temperatura, con varios equipos haciendo cálculos para no caer en el pozo y cada vez con menos margen de permitirse dejarse puntos en el tramo final del camino.

Así está la clasificación de Segunda División