Así queda la clasificación de Segunda División tras la jornada 36: ¡ocho equipos en la pelea directa!

La pelea en Segunda División por el ascenso a la Liga la próxima temporada está más ardiente que nunca. Después de terminar todos los partidos de la jornada 36, son varios los equipos que siguen dando un paso al frente para terminar tanto en los dos puestos de ascenso directo como en los puestos de playoff para subir de categoría a la máxima división española.

Una semana más, el Racing de Santander volvió a vencer fuera de casa ante la Real Sociedad B. Tres puntos para mantenerse en el liderato con cuatro puntos de ventaja sobre el Almería, que logró un épico triunfo gracias al gol de Leo Baptistao en el tiempo de descuento ante el Málaga, quinto con 60 puntos. Ambos equipos mantienen las dos plazas de ascenso directo a Primera, a la espera de lo que haga el Deportivo este lunes en Riazor ante el Mirandés. Actualmente son cuartos con 61 puntos.

Los mismos que el Castellón, que sigue en racha y se mantiene tercero. El Burgos ocupa el sexto puesto con 60 puntos, al igual que Las Palmas. Otros equipos como Eibar aún se mantienen en la pelea con 58 puntos, un gran estrecho con otros equipos como Andorra y Sporting, ambos con 52. En cambio, en la zona de descenso se mantiene la Cultural Leonesa como colista con 32 puntos; el Huesca y Mirandés con 33; y el Zaragoza con 35, aunque otros como Cádiz y Valladolid siguen jugando con fuego al tener 38 y 40 puntos respectivamente.

Así está la clasificación de Segunda División