Un árbitro va a sacar una amarilla en Segunda División y… ¡se da cuenta de que no tiene las tarjetas!

Los árbitros no dejan de centrar la atención en nuestro fútbol. Ya sea por su bajo nivel o por acciones como la surrealista que se ha vivido en Segunda División. En el Huesca–Deportivo de La Coruña se vio una imagen de lo más curiosa. En el minuto 22, González Esteban se dio cuenta de que no llevaba encima las tarjetas. No fue hasta que fue a amonestar al jugador del conjunto oscense Mier cuando se percató de que se había dejado las cartulinas en el vestuario. Tuvo que acudir corriendo a la banda a coger las del cuarto árbitro y ya entonces pudo enseñar esa primera amarilla.

El árbitro se llevó la mano al bolsillo cuando se había disputado la mitad de la primera parte y se dio cuenta de que no podía mostrar ninguna tarjeta, que no las tenía encima. Se las había dejado en el vestuario y tuvo que ir a la banda corriendo antes de que el balón se pusiera otra vez en juego. Fue entonces cuando López Jiménez, el cuarto árbitro del partido, le dio las que llevaba él, dejando una de las anécdotas de la jornada 35 de la categoría de plata.

El Deportivo buscaba la victoria que le permitiera ponerse en puestos de ascenso directo ante un Huesca en descenso que buscaba acercarse a la permanencia. Pero ninguno de los dos consiguió su objetivo de llevarse los tres puntos. Finalmente, lograron un empate que no sirve a ninguno de los dos, después de que el conjunto coruñés se adelantara en 73′ y que, ya en el descuento, los aragoneses evitaran la victoria de los gallegos.

Lo más interesante del primer tiempo del Huesca – Dépor fue que el árbitro, Jon Ander González Esteban, se olvidó de las tarjetas y tuvieron que entregárselas para sacar la primera amarilla del partido. Metió la mano en el bolsillo y ahí no había nada😅.pic.twitter.com/N4ZGAcDx29 — Pablo Puente (@SoyPabloPuente) April 12, 2026

Aunque más allá de los dos goles del partido, una de las curiosidades del encuentro había sucedido muchos minutos antes. Durante la primera parte, el árbitro dejó una de las imágenes del día. El colegiado no había cogido las tarjetas y se las había dejado en el vestuario y tuvo que ir a pedírselas al cuarto árbitro, que sí llevaba las suyas. De esta manera, el colegiado resolvía el problema ante la incredulidad de los jugadores y de todos los presentes en El Alcoraz.