Un fallo informático deja a Baleares sin juicios

Un fallo informático ha obligado este lunes a aplazar y suspender juicios en los juzgados de Baleares. En concreto, el fallo ha consistido en la caída del sistema Atenea, que permite el acceso a los expedientes digitales, lo que impide, entre otras cuestiones, la exhibición de documentación en los juicios.

En el caso de la Audiencia Provincial, según ha explicado en declaraciones a los medios el magistrado Jaime Tártalo, el fallo ha afectado a una posible conformidad, con cinco acusados, en la Sección Primera que no se ha podido concluir porque no se ha podido acceder al registro de antecedentes penales, por lo que se ha tenido que suspender.

También se ha tenido que suspender un juicio con tres acusados previsto para este lunes y este martes en la Sección Segunda, aunque las partes han acordado celebrarlo todo mañana.

Por otra parte, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el 23 de julio el juicio contra un hombre acusado de intentar matar a uno de sus inquilinos rociándolo con líquido inflamable y prendiéndole fuego con un mechero en Palma.

La vista ha sido señalada después de que este lunes las partes no hayan llegado a un acuerdo. La Fiscalía solicita que sea condenado a 16 años de prisión y al pago de una indemnización de 3.175 euros como supuesto autor de un delito de tentativa de homicidio y otro de incendio.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron la mañana del 2 de agosto de 2025 en un domicilio de Palma que era propiedad del acusado.

En ese momento tenía arrendadas varias habitaciones a otras personas, entre ellas la víctima. El procesado roció toda la casa y al propio perjudicado, que se encontraba dormido, con tres o cuatro litros de líquido inflamable.

Después trató de prenderle fuego con un mechero, pero no lo consiguió dado que la víctima se despertó y comenzó a forcejear con el sospechoso.

Los juzgados del archipiélago están a la espera de que la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia subsane el fallo y se pueda recuperar el acceso a los expedientes.