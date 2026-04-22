El colapso de la justicia balear: la lista de espera judicial en las Islas dobla a la de la sanidad pública

Unas 202.000 personas seguían pendientes de la resolución de un caso judicial al cierre de 2025, una cifra que prácticamente dobla las listas de espera de la sanidad pública y que se mantiene estable respecto al año anterior. Así se desprende de la memoria judicial de 2025 del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), que este miércoles ha sido presentada en una rueda de prensa por su presidente, el magistrado Carlos Gómez.

En el conjunto de los órganos judiciales del archipiélago ingresaron el año pasado 200.295 asuntos (+0,15%), se resolvieron 194.034 (+1,83%) y quedaron pendientes 120.891 (+8,84%).

En la jurisdicción civil ingresaron 88.635 asuntos (+0,34%) y se resolvieron 86.145 (+7,74%); en la jurisdicción penal ingresaron 98.238 (+0,27%) y se resolvieron 96.071 (-1,89%); en la contencioso-administrativa ingresaron 3.815 (-16,32%) y se resolvieron 3.873 (-18,55%); y en la social ingresaron 9.607 (+5,14%) y se resolvieron 7.944 (+0,34%).

De este modo, quedaron pendientes 69.398 asuntos civiles (+3,56%), 34.573 penales (+19,83%), 7.031 contenciosos-administrativos (-0,33%) y 9.889 sociales (+21.23%).

Gómez, de forma aproximada, ha extrapolado que estas cifras suponen que hay alrededor de 200.000 personas pendientes de la resolución de una causa judicial en Baleares, una cifra que prácticamente dobla la de las listas de espera sanitarias y se mantiene estable respecto a 2024.

«Esto es un problema para la ciudadanía que quiere ejercitar sus derechos», ha admitido el presidente del TSJB, quien ha puesto el foco en las jurisdicciones social y civil. Estas, ha apuntado, son las que más impacto tienen sobre el ciudadano medio, pues resuelven problemas «que todo el mundo puede tener, como un accidente de tráfico, un inquilino que no paga el alquiler o un seguro que no paga una reparación».

El presidente del TSJB admite otra comparación respecto al colapso judicial en Baleares: «La frustración de los jueces con lista de espera es similar a la de un médico con las mismas circunstancias».