Inda: «Nadie se atreve a decirlo, pero sin la intervención privada, la sanidad pública en España colapsaría»

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Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha asegurado que «siempre» va a abogar por «la colaboración público-privada» porque «sin la participación privada en la sanidad pública, ésta colapsaría en toda España, y esto es algo que nadie se atreve a decir, ni siquiera Isabel Díaz Ayuso, que es la más valiente de los valientes del mundo mundial y, desde luego, de España». Así lo ha expresado en la inauguración de la VI Jornada OKSALUD dedicada a Salud Cerebral, un encuentro de profesionales, especialistas, investigadores y pacientes que se está celebrando en el Coworking LOOM AZCA de Madrid.

Ha dedicado también unas palabras a la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, también presente en esta jornada dedicada a la neurociencia organizada por OKDIARIO. «Conozco a la consejera, he sido paciente suyo y sé que es una crack en lo privado, y también en la gestión pública».

Ha destacado Inda que «está gestionando la paz sanitaria en España y lo hace maravillosamente bien, a través de diferentes iniciativas, como por ejemplo, convertir el Hospital Zendal en el gran centro de referencia español y europeo de una de las enfermedades cerebrales más importantes y que más tragedias familiares está provocando, como es el ELA». Sobre esta enfermedad, ha recordado que «cuando era director de Marca, en Italia empezaron a surgir un montón de estos casos de ELA entre los futbolistas, yo creo que era por el dopaje, no por una cuestión genética o propiamente clínica, sino por las sustancias dopantes».

«Ahora», ha señalado, «lo que estoy viendo en mi entorno es que cada vez más personas padecen esa terrible tragedia que es el ELA. Por tanto, convertir el Zendal en el gran centro para la recuperación de personas con ELA es un hito que hay que agradecer a la consejera, que demuestra que la Comunidad de Madrid gobierna, seguramente, más y mejor que nadie en España».

Ha destacado Inda también una de las intervenciones que van a tener lugar en esta jornada, protagonizada por uno de los mayores expertos en materia neurocientífica. «Ayer me comentaron que estaría aquí el Dr. Jesús Porta (presidente de la Sociedad Española de Neurología), el CR7 de la neurociencia, si me lo hubiera dicho alguien del Barça, hubiera dicho que es el Leo Messi en la materia. En cualquier caso, debe ser el Michael Jordan en neurociencia, por lo que esta charla es absolutamente esperada».

También ha señalado Inda que, tanto como profesional como persona, el asunto de la salud cerebral despierta su interés, y es así por dos razones: «porque soy curioso por naturaleza y porque soy hipocondriaco, y al ser hipocondriaco, me interesa todo lo que tiene que ver con la salud». En este sentido, ha añadido el director de OKDIARIO, «creo que estas jornadas vienen al pelo, porque creo que los estudios en materia de salud cerebral están en la prehistoria y lo están por una sencilla razón, porque la investigación se ha dedicado históricamente más a otras materias como el cáncer o las enfermedades cardiovasculares. Y porque, además de todo esto, la complejidad del cerebro es tremenda, como nos explicará el Dr. Porta y otros expertos». Y toda esta complejidad, ha apuntado, nos lleva «a un mundo absolutamente inexpugnable».

Por ello, espera que a lo largo de esta VI Jornada OKSALUD dedicada a la Salud Cerebral, «los expertos nos hablen de Parkinson, que es otra tragedia que viven cientos de miles de familias en España; del Alzheimer, del ELA o de las migrañas». Sobre esta última dolencia, Inda ha hecho referencia a Isabel Colomina, presidenta de la Asociación Española Contra la Migraña. «Es amiga mía y sé lo que ella ha padecido. Es una persona que ha sido alta ejecutiva. Sé los padecimientos que ha sufrido durante años con esta dolencia, que la inhabilitaba en muchos momentos para ejercer su profesión. Sin embargo, nadie lograba encontrar la solución para superar esos dolores», ha relatado.

La importancia de la colaboración público-privada

Como conclusión, Inda ha expresado la gran importancia que tiene la colaboración y convivencia de la sanidad pública y la sanidad privada. «Desde OKDIARIO siempre voy a abogar por la colaboración público-privada. Sin las empresas que están haciendo posible esta jornada, la sanidad pública, y esto nunca nadie se atreve a decirlo, ni siquiera Isabel Díaz Ayuso, que es la más valiente de los valientes del mundo mundial y desde luego, de España, es que sin la participación privada en la sanidad, la sanidad pública en Madrid y en toda España colapsaría».

Por tanto, ha añadido, «bienvenida sea siempre la sanidad pública y bienvenida sea también la sanidad privada, porque es complementaria y una no puede vivir sin la otra ni la otra sin la una».