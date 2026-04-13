Ayuso celebra que Madrid es donde más empresas se han creado en febrero: «Nuestro modelo funciona»

La Comunidad de Madrid ha liderado la creación de empresas en febrero con 2.615 nuevas sociedades mercantiles. Se trata de un 31% más que en el mismo mes del año anterior. La región gobernada por Isabel Díaz Ayuso concentra así el 20,6% de todas las compañías constituidas en España durante este periodo, más de una de cada cinco, por delante de Cataluña (2.469) y Andalucía (2.138).

Además, en lo que va de año, la Comunidad de Madrid mantiene su posición de liderazgo con la creación de 5.098 nuevas empresas, el 21% de toda España, con una media de 86 diarias. El crecimiento ha sido de un +19,1% respecto al mismo periodo del año anterior, situándose por detrás Cataluña (4.864) y Andalucía (4.056).

El capital suscrito por las nuevas compañías madrileñas en los dos primeros meses de 2026 asciende a 230,3 millones de euros, el 19,3% del total estatal, con una capitalización media de 45.176 euros por empresa.

Se trata del segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de febrero en la región de la serie histórica. Así, con el ascenso de febrero, la creación de empresas en Madrid encadena tres meses consecutivos de crecimiento interanual.

«La Comunidad de Madrid es la que ha vuelto a crear más empresas en febrero, hablamos del 20% de todas las que hay en España. Estamos muy contentos de que haya tantas inversiones que pongan sus ojos en Madrid», ha expresado la dirigente regional en su visita al Hub de ciencia de la multinacional francesa Danone en Tres Cantos.

Hoy conocemos que nuevamente, la Comunidad de Madrid es la región donde más empresas se han dado de alta. También, que Danone, que cumple aquí 100 años, va a realizar otra inversión de 40 millones de euros. Dando empleo de calidad al campo, el sector lácteo y la alimentación. pic.twitter.com/y59VBODoJs — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 13, 2026

Danone

Desde allí, Ayuso ha anunciado una inversión de casi 40 millones de euros de la multinacional francesa Danone en su planta de Tres Cantos, en el hub de Ciencia que aunará investigación, innovación tecnológica y excelencia industrial. Esta inversión dará «empleo de calidad al campo, el sector lácteo y la alimentación,» ha dicho la presidenta.

En su visita a la fábrica tricantina, Díaz Ayuso ha subrayado que este esfuerzo inversor es «el reflejo del buen momento de las empresas que lo dan todo en la Comunidad de Madrid, en una región que siempre apuesta por ellas». A su juicio, anuncios como estas nuevas inversiones, la proyección internacional, la protección de los ganaderos y la excelencia de investigadores confluyen en una misma idea, que «el modelo de Madrid funciona».

«Eso significa confiar en la iniciativa empresarial, en una fiscalidad equilibrada, en una Administración que no tutela ni dirige, que apuesta por el incentivo, el esfuerzo y la excelencia que siempre acaban generando empleo, prosperidad y oportunidades», ha enfatizado la líder de los populares en Madrid.

La expansión de la planta de la multinacional francesa contribuirá un 0,4% al crecimiento económico de la región en 2030.