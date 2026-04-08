Madrid frente a Cataluña, Valencia o Navarra: así pagas IRPF en tu sueldo según tu comunidad autónoma

España alcanza unos niveles de presión fiscal sin precedentes y el Gobierno consigue una recaudación que ya roza máximos históricos y que, además, según las previsiones realizadas por el Instituto Juan de Mariana, seguirá subiendo en los próximos años. En 2024, el volumen conjunto de impuestos y cotizaciones superó los 591.000 millones de euros, lo que equivale al 37,1% del PIB, y ahora podría situarse en el 38,3% en 2026.

Este incremento se ha producido a la vez que ha aumentado la recaudación desde 2018, coincidiendo con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Este incremento ha supuesto un crecimiento cercano al 40% en apenas seis años. Situando al periodo actual como el de mayor expansión fiscal de la democracia reciente.

Tras analizar los datos, el Instituto Juan de Mariana ha comprobado que los datos macroeconómicos reflejan un aumento directo de la carga tributaria sobre hogares y trabajadores, que soportan el grueso del incremento, especialmente a través del IRPF y las cotizaciones sociales.

Con los datos sobre la mesa, se puede afirmar que una persona que obtenga un salario medio actual (28.886€) paga 792 euros más de IRPF, es decir, un 20,7% más, desde 2018. Esto ocurre porque, aunque los precios han subido, los tramos del IRPF no se han ajustado, provocando que pagues más a Hacienda aunque tu poder adquisitivo sea el mismo.

Y en cuanto a una persona que reciba el salario mediano actual (24.881€), paga 558€ adicionales de IRPF, un 19% más, desde 2018, y esto ocurre por la misma razón que el anterior.

El IRPF que una persona paga en España varía según la comunidad autónoma en donde resida, ya que cada una gestiona el 50% del tramo autonómico. Por ejemplo, Madrid tiene la fiscalidad más baja (18,5%-45,5%), mientras que Cataluña y Valencia aplican los tipos más altos, pudiendo superar el 50%.

Desglose del IRPF por comunidad autónoma.

En Andalucía, el tramo autonómico del IRPF es de entre el 9,75 % para bases liquidables de hasta 12.450 euros y un 23,3 % para rentas superiores a 120.000 euros. En consecuencia, y sumando el tramo estatal, se paga un mínimo del 19 % y un máximo del 48,2 %.

Sin embargo, en Cantabria, el tipo autonómico es de entre el 9,50 % para las bases inferiores a 12.450 euros y un máximo del 25,50 % para bases superiores a 90.000 euros. La cantidad total a pagar es de entre el 19 % y el 50 %.

En contraposición, la comunidad de Cataluña tiene la fiscalidad más alta de las comunidades de régimen fiscal común. El tipo autonómico mínimo del IRPF es del 12,5 % para rentas inferiores a 17.707,20 euros y un máximo del 25,50 % para bases de más de 175.000,20 euros. La cantidad total que se pagará oscila entre el 21,5 % y el 50 %.

Fuera de la península, en las Islas Canarias, incluye en el tipo autonómico tramos de entre el 9 % para bases imponibles de hasta 12.450 euros y un máximo del 24 % para rentas superiores a 90.000 euros. El porcentaje total que se abonará será de entre el 18,5 % y el 50,5 %.

Y en el norte de España, el País Vasco cuenta con un sistema de haciendas forales, de manera que cada provincia pueda aplicar sus propios tipos de gravamen del IRPF. Aun así, hoy el mínimo en las tres provincias es del 23 % para rentas inferiores a 15.500 euros y el máximo es del 49 % para rentas superiores a 179.460 euros.