Escándalo judicial en Mallorca: descubren causas penales que llevan más de 10 años metidas en un cajón

Según ha podido saber OKBALEARES, una investigación interna del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizada el pasado mes de febrero en Palma ha detectado varios expedientes operativos en los que no se practica ninguna actuación «desde hace más de diez años», con los perjuicios que esto produce a todas las partes. El informe del CGPJ es demoledor en el ámbito de lo Penal de la Audiencia.

La lentitud enquistada en la justicia española vive una situación extremadamente grave en la Audiencia Provincial de Palma, ahogada por el caos de funcionamiento y una acumulación de trabajo retrasado que los actores judiciales consideran «fuera de lo normal».

El Consejo General del Poder Judicial decidió abrir una investigación en Palma tras recibir constantes comentarios de la Junta de Gobierno del TSJB sobre el mal funcionamiento y las demoras alarmantes en los procedimientos tratados en la Audiencia Provincial presidida por Gabriel Oliver Koppen en la actualidad y por Diego Gómez-Reino con anterioridad.

Para ello, el CGPJ desplazó a Palma a la jefa del servicio de inspección, María Dolores Hernández Rueda. Durante los días 3 y 5 de febrero de este año se entrevistó con varios responsables de las secciones 1ª y 2ª de la Audiencia Provincial de Palma. El 25 de febrero emitió su demoledor informe, parte del cual obra en poder de OKBALEARES.

En dicho informe, la jefa de inspección describe un descubrimiento que es un auténtico escándalo: «El control y gestión de las cuentas-expedientes es muy mejorable dado que existe un elevado número de expedientes abiertos y operativos, algunos de ellos, con más de 10 años sin ningún tipo de actividad».

Esta denuncia se refiere a casos llevados en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma.

Casos abiertos y operativos guardados en un archivador durante más de 10 años suponen un grave perjuicio para todos los actores de cualquier proceso judicial penal: imputados, testigos, abogados o procuradores llevan más de diez años a la espera de conocer el devenir de sus propias vidas en muchos casos.

Diego Jesús Gómez-Reino tomó posesión como presidente de la Audiencia Provincial de Palma en 2015. En septiembre de 2025 le relevó Gabriel Oliver Koppen. Ni uno ni otro han mejorado el colapso en la justicia balear como presidentes de la Audiencia.