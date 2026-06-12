Carta de Fulgencio Coll a los palmesanos

Queridos ciudadanos de Palma:

Me dirijo a vosotros en calidad de portavoz del grupo municipal Vox Palma y como concejal que soy del Ayuntamiento de Palma desde junio de 2019. Llevamos todo ese tiempo trabajando de manera intensa, con el único fin de que los ciudadanos seáis beneficiados en la mayor medida posible de la gestión de este Ayuntamiento y de todos los recursos públicos de los cuales dispone.

En el grupo municipal Vox Palma somos conscientes de vuestros principales problemas: la inseguridad ciudadana, la falta de vivienda, la deficiente limpieza, el caos en movilidad, las deficientes infraestructuras, aceras y muchísimos otros problemas más.

Sin embargo, no debéis olvidar que Vox no ha podido gobernar durante este mandato, pero sí hemos estado suscritos a un pacto programático que firmamos el día 7 de septiembre de 2023 con el Partido Popular, que es quien está gobernando. Este acuerdo, que se ha cumplido parcialmente, ha permitido poner en marcha determinadas medidas que iban en nuestro programa electoral y que son parte de dicho acuerdo firmado de 95 puntos, como son:

La compra del antiguo Metropolitan para equipamientos sociales y sanitarios en Pedro Garau.

Una nueva ordenanza fiscal y una rebaja de 15 millones de euros anuales.

Un plan de inversiones en la EMT y 113 nuevos autobuses.

El inicio de las obras en el segundo tramo de General Ricardo Ortega.

La eliminación del requisito del catalán en las empresas públicas.

135 nuevos efectivos en la Policía Local y el doble de presupuesto para seguridad.

Una mejora del bilingüismo dentro de la administración municipal.

Hemos abierto al público la Oficina Integral de la Vivienda y la Oficina Antiocupación.

Nos hubiera gustado que muchos más puntos estuvieran ya a vuestro uso y beneficio, siendo una realidad. Pero la excesiva burocracia administrativa y el no tener el control de la gestión nos impiden lograrlo.

Aun así, no decaemos en nuestro empeño. Queda menos de un año de mandato y nuestra labor como grupo municipal continuará siendo trabajar en beneficio de todos vosotros, luchando por vuestros intereses y por la mejor gestión de los recursos públicos que todos vosotros pagáis.

Vamos a seguir presionando al equipo de gobierno y haciendo una oposición exigente y constructiva.