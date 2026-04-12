La Justicia en Baleares causa bochorno: ya se señalan juicios penales para 2030

El demoledor informe de conclusiones de la investigación llevada a cabo por la jefa del servicio de inspección a las secciones Primera y Segunda de lo Penal en la Audiencia de Palma arroja un dato especialmente preocupante: ya se están señalando juicios penales para el año 2030. OKBALEARES ha tenido acceso a parte de ese informe.

La jefa del servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial, María Dolores Hernández Rueda, señala descubrimientos especialmente preocupantes tras su investigación de tres días en Palma: «el tiempo medio en que, en la actualidad, se están señalando los juicios, se sitúa entre los 18 y los 24 meses, aproximadamente, no obstante, se han examinado asuntos con señalamiento a tres o cuatro años. En el caso de causas con preso, los plazos de señalamiento son elevados».

Tanto la investigación como el informe corresponden al mes de febrero de este año 2026, por lo que ya se han detectado señalamientos para 2030. Estos casos han sido detectados en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma.

El Consejo General del Poder Judicial decidió abrir una investigación en Palma tras recibir constantes comentarios de la junta de gobierno del TSJB sobre el mal funcionamiento y las demoras alarmantes en los procedimientos tratados en la audiencia Provincial presidida por Gabriel Oliver Koppen en la actualidad y Diego Gómez-Reino con anterioridad.

Para ello, el CSGP desplazó a Palma a la jefa del servicio de inspección, María Dolores Hernández Rueda. Durante los días 3 y 5 de febrero de este año se entrevistó con varios responsables de las secciones 1ª y 2ª de la Audiencia Provincial de Palma. El 25 de febrero emitió su demoledor informe, parte del cual obra en poder de OKBALEARES.

El mismo informe que las dependencias (se refiere a la Sección Segunda) «no son adecuadas para el desempeño de la actividad jurisdiccional, el trabajo de los funcionarios y la atención al público y profesionales».