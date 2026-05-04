La apuesta por la energía nuclear se ha ido reduciendo en Europa durante décadas y sobre todo a raíz de accidentes como el de Fukushima, sin embargo, ante la situación de crisis energética que está viviendo ahora la Unión Europea por el estrecho de Ormuz con el precio de la electricidad, el petróleo y el gas subiendo, ahora Von der Leyen se ha replanteado esta estrategia. Así, la presidenta de la Comisión Europea esto ha sido «un error estratégico».

De hecho, en la última cumbre de la energía nuclear que se ha celebrado en París, Von der Leyen ha afirmado que la energía nuclear «es una fuente fiable, asequible y con bajas emisiones».

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