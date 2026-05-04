Neymar pierde los papeles y abofetea al hijo de Robinho en un entrenamiento del Santos

Neymar y el hijo de Robinho se habrían peleado en un entrenamiento del Santos, según apunta la prensa desde Brasil. Medios locales recogen que la estrella brasileña, que sigue intentando convencer a Ancelotti para ir al Mundial, habría propinado algunos golpes a su compañero de equipo después de un encontronazo. De momento, el club brasileño no se ha pronunciado sobre un incidente que se ha hecho viral en Brasil.

Neymar vive los últimos días de su carrera mientras su presencia en el Mundial sigue siendo cuestión de Estado en Brasil. A pesar de que todo hace indicar que Carlo Ancelotti no le convocará, la presión popular sigue intentando que uno de los mejores jugadores de la historia reciente del país esté en el campeonato del mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México entre el 11 de junio y el próximo 19 de julio.

Mientras la presencia de Neymar en el Mundial está en primera planta, otra noticia se ha publicado sobre la figura del ex del Barcelona. Según apuntan medios brasileños, la estrella brasileña se habría peleado con el hijo de Robinho durante un entrenamiento del Santos. Incluso el futbolista de 34 años habría propinado un par de golpes al hijo de la otra leyenda del club de São Paulo.

La pelea entre Neymar y el hijo de Robinho

Globo Esporte ha sido el medio de Brasil que se ha hecho eco de la pelea entre Neymar y el hijo de Robinho. Según indica este periódico, el enfrentamiento empezó después de un regate del segundo. «Ney se irritó y se sintió irrespetado», cuenta este medio sobre la reacción de Neymar, a lo que su compañero de equipo le pidió «que se calmara».

«Tras la reprimenda del veterano, ambos comenzaron a discutir, y hubo empujones y forcejeos. Neymar se puso nervioso e hizo tropezar a Robinho, provocando que saliera disparado por los aires», cuenta Globo Esporte, que también se ciñe a fuentes presentes en el entrenamiento que habrían visto a Neymar «abofetear a Robinho Jr.» Después del encontronazo, Neymar habría reaccionado pidiendo disculpas a su compañero de equipo.

🚨 AGORA! Neymar acerta rasteira e se desentende com Robinho Jr em treino do Santos. Segundo relatos ao GE, Neymar teria se irritado e se sentido desrespeitado ao ser driblado por Robinho Jr e reagiu após pedir para ele «maneirar». Os dois passaram a discutir após a cobrança do… pic.twitter.com/EqRcsfHl5a — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) May 3, 2026

De momento, el Santos guarda silencio ante las informaciones publicadas en las últimas horas. Todo ello mientras Neymar sigue intentando convencer a Carlo Ancelotti para que le incluya en la lista que el ex del Real Madrid dará en las próximas semanas. En la presente temporada, la leyenda brasileña ha disputado 11 partidos en los que ha marcado cuatro goles y ha repartido tres asistencias en el equipo donde se destapó como una de las grandes joyas del fútbol mundial.