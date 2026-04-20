Neymar la lía y explota en Brasil: «No hay ser humano que lo aguante…»

Neymar vuelve a estar en el foco. El futbolista ha generado una gran polémica en Brasil en las últimas horas con un gesto hacia su afición y unas impactantes declaraciones que están dando mucho que hablar. «No hay ser humano que lo aguante», dice el ex jugador del Barcelona después de taparse los oídos cuando sus propios aficionados lo despidieron con abucheos durante el partido que perdió el Santos contra el Fluminense.

Hace unos días, Neymar discutió con un aficionado y este domingo, tras caer ante Fluminense, fue despedido entre abucheos y él respondió tapándose los oídos cuando se marchó al vestuario. El gesto se ha hecho viral y el futbolista, lejos de pedir disculpas o perdón, ha estallado por lo sucedido. «¡Llegó el día en que tengo que explicar una RASCADA DE OREJA! Gente, sinceramente, ustedes están yendo demasiado lejos y sobrepasando los límites… ¡Es demasiado triste tener que convivir con esto! No hay ser humano que aguante», escribió en su cuenta personal de X (antes Twitter).

Chegou o dia que eu tenho que explicar uma COÇADA DE ORELHA!

Gente, sinceramente vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites … é triste demais ter que conviver com isso!

Não tem ser humano que aguente 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/QSUeLd8l1Z — Neymar Jr (@neymarjr) April 19, 2026

La excusa de Neymar no convence a nadie, y menos a su afición. Los primeros abucheos sonaron cuando el carioca hizo un intento de sombrero fallido cuando Santos trataba de buscar el empate. Tras el pitido final, Neymar fue el primero de su equipo fue el primero en abandonar el terreno de juego, claramente enfadado por el resultado y por los pitos y abucheos, dejando ese gesto que tanta polémica está generando. Además, Neymar respondió a una publicación de TNT Sports con el vídeo del momento y ahí aún más rotundo en su mensaje: «Salí tapándome la oreja, ¡qué mierda! ¿Es que ni siquiera puedo rascarme la oreja ahora? ¡Que te jodan, administrador de mierda!».

El regreso de Neymar al Santos siempre ha tenido su parte de lío. Desde joven ya daba que hablar, no solo por lo bueno que era, sino porque a veces se le veía demasiado individualista o exagerando faltas en el campo. Eso hizo que muchos lo criticaran, diciendo que tenía más teatro que otros jugadores, aunque nadie dudaba de su talento.