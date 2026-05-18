Silvia Abascal se sincera como nunca sobre el ictus que sufrió: «Si me pasa diez minutos antes…»

Silvia Abascal, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las actrices más queridas de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. A pesar de contar con una trayectoria profesional brillante, lo cierto es que no lo ha pasado nada bien en el terreno personal. Debemos recordar que, en 2011, su vida cambió por completo tras sufrir un ictus en pleno Festival de Málaga, del que formaba parte. Un suceso que ella misma recordó el pasado sábado durante su paso por Hay una cosa que te quiero decir, programa presentado por Jorge Javier Vázquez en Telecinco. «Justo cuando iba al photocall, a la alfombra. Sentí como un volcán en la cabeza, fuego en los oídos», recordó.

Lejos de que todo quede ahí, Silvia Abascal fue más allá a la hora de recordar ese preciso instante en el que le cambió la vida para siempre: «Estuve muy serena. Fui consciente en todo momento, sabía que me estaba pasando algo muy fuerte, aunque no que era cerebral», aseguró. A pesar de todo, tiene algo muy claro: «Qué suerte que fuese en ese momento, rodeada de gente y muy cerquita del hospital». Y es que es consciente de lo siguiente: «Si me pasa en la habitación diez minutos antes, a lo mejor no lo cuento». Jorge Javier Vázquez, que también sufrió un ictus hace unos cuantos años en Marrakech, también recordó cómo fue.

«Estaba en la barra del bar, me caí, me sacaron entre cuatro. Recuerdo de estar en la calle y alguien me dijo: ‘Te has desmayado’, yo dije: ‘ah bueno’ y volví a entrar», aseguró el presentador de Hay una cosa que te quiero decir, logrando dejar a su invitada profundamente sorprendida y descolocada.

«No tuve ninguna secuela hasta la semana siguiente», recordó. Y añadió: «Fui al hospital con un dolor de cabeza terrible, que no te sabría definir, y ahí se desencadenó todo», detalló. La actriz, por su parte, se sinceró sobre las secuelas que sufrió tras su ictus: problemas de coordinación, vista, equilibrio y oído.

«Los dos primeros años de recuperación fueron tremendos. Iba a un centro ocupacional», comenzó relatando Silvia Abascal. Por si fuera poco, quiso ir mucho más allá: «Es muy difícil resumir, pero, al estar dañada en el hemisferio izquierdo, el que predominaba era el derecho, y el derecho no está pendiente de tantas cosas, entonces estaba muy conectada con el presente. No tenía nada que ver con la de antes».

Como no podía ser de otra manera, Jorge Javier Vázquez aprovechó la visita de Silvia Abascal a Hay una cosa que te quiero decir para agradecer el gesto que tuvo con él tras su ictus. «Me enviaste un mensaje por Instagram para invitarme a una función de teatro que estabas haciendo». Y añadió: «No pude ir porque en ese momento te recomiendan evitar ruidos y aplausos. Me dijiste ‘Tranquilidad, lo entiendo perfectamente’. Quería agradecértelo porque es un detalle muy importante cuando alguien ha vivido algo así, pues ese detalle de cariño. Muchas gracias».