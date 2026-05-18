La juez de la DANA autocopió fragmentos del auto de Pradas y Argüeso en la exposición sobre Mazón

La magistrada que instruye la causa de la DANA de Valencia del 29 de octubre de 2024, Nuria Ruiz Tobarra, se autocopió nueve párrafos completos, el equivalente a casi un folio, del auto de imputación de la ex consellera de Emergencias, Salomé Pradas, y del ex secretario autonómico, Emilio Argüeso, emitido el 10 de marzo de 2025, en la exposición razonada que elevó al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) sobre el ex presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, presentado el 24 de febrero de 2026, y que finalmente el alto tribunal decidió rechazar.

Así, se desprende de la comparativa efectuada del folio sexto del auto de imputación anonimizado (con nombres supuestos) de Salomé Pradas y Emilio Argüeso con los folios 80 y 81 de la exposición razonada que Ruiz Tobarra presentó para solicitar al TSJCV la imputación de Carlos Mazón en la causa.

Se trata, en concreto, de la parte que va del sexto párrafo del punto quinto del razonamiento jurídico del auto de la imputación de Pradas y Argüeso en su versión anonimizada al decimoquinto. Es decir, se trata de nueve párrafos consecutivos, salvo en los nombres que en la versión anonimizada aparecen supuestos, mientras que en la exposición razonada son los reales. Esos nueve párrafos son los que la juez relata las informaciones que la televisión autonómica valenciana Á Punt, ofreció el día de la riada en diferentes horarios.

El 12 de marzo de 2025, OKDIARIO publicó, en relación a aquel auto de 10 de marzo de 2025, que, precisamente por estos párrafos, la juez había establecido un inusual baremo judicial: estar pendiente de la televisión pública. Y que un ejemplo palmario de eso era la imputación a Salomé Pradas por no haber estado viendo las emisiones de À Punt (anteriormente Canal 9) en plena tragedia. La juez argumentaba que «Á Punt se convirtió en canal preferente al objeto de transmitir la información oficial» y dedicaba varios párrafos a detallar la cobertura televisiva, sugiriendo que los responsables de emergencias deberían haber seguido estas emisiones.

Así, según la magistrada manifestó en el auto de imputación de Pradas y Argüeso, mientras la DANA azotaba la Comunidad Valenciana aquel trágico 29 de octubre, Pradas debería haberse dedicado a mirar la TV autonómica: «En la programación matinal de À Punt 11:32 H. Ximo Ròvira conecta con María Sánchez, que se encuentra en Chiva.: Faldón: «Las consecuencias de la Dana en la C. Valenciana. El aviso rojo por lluvias en el litoral e interior norte de Valencia está vigente hasta las 18:00 horas, pero podría extenderse». Frases contenidas en el primer párrafo que aparece repetido en el auto antes citado como en la exposición razonada sobre Carlos Mazón.

La jueza detalla luego varias emisiones de À Punt durante ese día con sus horarios específicos, describiendo el contenido de los reportajes sobre la evolución de la DANA y cómo mostraban la gravedad creciente de la situación.

Nuria Ruiz Tobarra asumió las competencias del caso sobre la gestión de la DANA a inicios de 2025, tras reunirse el jueves, 30 de enero de ese mismo año con una delegación de fiscales de la provincia de Valencia, y comunicarles verbalmente su disposición a asumir las competencias sobre las diligencias previas por denuncias y querellas relativas a la gestión de la riada que pudieran llegar desde los distintos juzgados de la provincia de Valencia para acumularlas a las suyas abiertas por 75 fallecimientos en localidades de ese mismo partido judicial. Todo ello, según confirmaron entonces fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).