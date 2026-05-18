María Jesús Montero, candidata del PSOE a las elecciones andaluzas de este 17 de mayo, ha sufrido un severo revés en su propia casa. La que fuera ministra de Hacienda, ex vicepresidenta primera del Gobierno y todavía mano derecha de Pedro Sánchez en el partido ha caído hasta los 32 puntos de distancia del PP en el barrio sevillano de Triana, donde se crió. Los populares han crecido hasta el 50,19% de apoyos en estos comicios, mientras que los socialistas apenas han logrado el 18% de las papeletas en esa parte de la capital hispalense.

La secretaria general del PSOE andaluz siempre ha alardeado de sus orígenes: «Triana era de clase media pero nos juntábamos gente diferente a las realidades del día a día que tenías». En una entrevista en La Sexta, aseguró que cuando era joven fue «algo rebelde». «Tengo unos orígenes curiosos que han conformado mi manera de ser», admitió sobre sus primeros pasos en aquel barrio.

Sin embargo, durante esta campaña electoral, Montero no ha celebrado ningún acto en el barrio que la vio crecer. Sí lo hizo la ex presidenta de la Junta, Susana Díaz. La política crítica con Sánchez participó allí en un mitin durante la última semana antes de los comicios. En esa cita no estuvo la ex ministra de Hacienda, que ese día se encontraba en Granada.

Precisamente, Montero ha sufrido uno de sus reveses más duros en el barrio que la vio nacer. Allí, Juan Espadas logró 5.365 votos hace cuatro años, lo que equivalía a un 20,60% de los apoyos. Este domingo, la debacle del PSOE se ha visto especialmente acentuada en Triana, donde el PSOE ha perdido más de 200 votos pese al aumento de la participación y su porcentaje de apoyo se ha reducido en 2,6 puntos.

Mientras el PP lograba más del 50% de las papeletas subiendo más de tres puntos con respecto a hace cuatro años en esa parte de la ciudad de Sevilla, el PSOE, encabezado por una de sus vecinas ilustres, apenas podía quedarse en un 17,98%, gracias a sus 5.099 votos.

De hecho, los socialistas se han quedado más cerca de Adelante Andalucía que del PP. Y es que el PSOE está a 32 puntos de los populares, mientras que la candidatura de José Ignacio García le pisa los talones a apenas 5 de distancia, esto es, a menos de 1.500 votos.

Peor resultado del PSOE en Andalucía

El barrio de Triana no ha sido el único donde el PSOE ha tenido un duro resultado. A nivel autonómico, los socialistas han cosechado su peor resultado electoral en unos comicios andaluces y sólo tendrán 28 diputados en el Parlamento de la comunidad. La candidatura de Montero pierde 2 escaños respecto a hace cuatro años. Entonces, la lista encabezada por Juan Espadas sólo logró 30 representantes.

La lista de María Jesús Montero ha cosechado 943.407 votos, con más del 99% escrutado, superando las 888.325 papeletas que recibió en 2022. Sin embargo, esto se debe a la mayor participación, ya que en porcentaje, su apoyo ha caído más de un punto: ha pasado del 24,09% al 22,76%.

Los socialistas profundizan su declive en la comunidad que durante casi cuarenta años fue su feudo electoral. El PSOE gobernó cuatro décadas en Andalucía, ininterrumpidamente desde 1982 y hasta 2018. Aquel año, el actual presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, logró, junto a Ciudadanos y Vox, los votos necesarios para entrar en el Palacio de San Telmo, sede del Ejecutivo andaluz. Desde entonces, los populares gobiernan en la autonomía.

El PSOE tuvo su mejor momento en Andalucía durante los primeros años de la democracia, con 66 escaños. Sin embargo, también logró una mayoría absoluta holgada a principios de siglo, ya que en 2004 subió hasta los 61 representantes. En 2008 mantuvo los votos suficientes para gobernar sin necesitar ningún apoyo.

En las dos siguientes elecciones, los socialistas no consiguieron mayoría absoluta, pero lograron gobernar gracias al apoyo de Izquierda Unida, primero, y de Ciudadanos, más tarde. Sin embargo, desde 2018, coincidiendo con que Pedro Sánchez ostentaba la secretaría general del partido, el PSOE perdió el que fue históricamente un bastión socialista.

Otro de los batacazos que sufre el PSOE, además de en el barrio de Triana, es en Almería. Allí, el PSOE ha caído por debajo de Vox. El partido de Santiago Abascal estaría en casi el 23,19% (69.689 votos) frente al 21,5% de los socialistas (64.604 papeletas).