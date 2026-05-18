Muere a los 19 años la joven promesa del ciclismo Jilke Michielsen

La muerte de la joven ciclista belga Jilke Michielsen a los 19 años ha provocado una profunda conmoción en el mundo del deporte y especialmente en Bélgica, país en el que el ciclismo tiene un gran tirón. Considerada una de las grandes promesas del pelotón juvenil, Jilke Michielsen falleció después de una larga y dolorosa lucha contra un agresivo cáncer óseo que le fue diagnosticado cuando apenas tenía 16 años.

La noticia fue confirmada días después de que la propia deportista compartiera en redes sociales un emotivo mensaje en el que anunciaba que ya no podía continuar con el tratamiento de quimioterapia debido al enorme desgaste físico que sufría su cuerpo. Su historia, marcada por la valentía, la esperanza y la resiliencia, había trascendido el ámbito deportivo y se convirtió en una fuente de inspiración para miles de personas que siguieron de cerca su batalla contra la enfermedad.

Antes de que el cáncer frenara su carrera, Jilke Michielsen había demostrado un enorme talento sobre la bicicleta. En 2022 logró proclamarse campeona nacional belga en ruta y también ganó el título de Omnium en pista, mientras que en 2023 añadió el campeonato nacional contrarreloj a su palmarés. Sus actuaciones en categorías juveniles, incluido un destacado octavo lugar en el Tour de Flandes Junior, la situaban como una de las corredoras con mayor proyección del ciclismo femenino belga.

Sin embargo, en 2023 comenzaron los fuertes dolores de espalda y piernas que terminaron revelando el peor diagnóstico posible: un sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer óseo especialmente agresivo. La joven inició entonces una durísima etapa de tratamientos médicos, cirugías y sesiones de quimioterapia que la obligaron a apartarse del ciclismo profesional. Aun así, nunca perdió el optimismo ni dejó de compartir mensajes de fortaleza con sus seguidores.

La larga batalla de Jilke Michielsen

En 2024 llegó incluso a anunciar que había superado la enfermedad, una noticia que llenó de esperanza tanto a su entorno como a los aficionados que seguían su evolución. En sus publicaciones hablaba del sufrimiento vivido durante meses, de las transfusiones, los escáneres y los días enteros en hospitales, pero también de la felicidad que sintió al creer que había derrotado al cáncer. «Ahora voy a poder subir cada montaña más rápido sin el peso de ese cáncer», escribió entonces en una publicación que emocionó a miles de personas. Sin embargo, a comienzos de 2025, los controles médicos confirmaron que la enfermedad había regresado y que esta vez ya no existían posibilidades reales de curación.

Durante los últimos meses, Jilke Michielsen continuó compartiendo mensajes profundamente emotivos sobre el deterioro de su salud y el agotamiento provocado por la quimioterapia. En abril de 2026 comunicó públicamente que había decidido interrumpir el tratamiento porque su cuerpo ya no era capaz de soportarlo. «Lamentablemente, ya no puedo soportarlo», escribió en una desgarradora publicación que generó una enorme ola de apoyo en redes sociales. Incluso llegó a organizar su propio funeral, dejando claro que quería que fuera un momento bonito y no únicamente triste para quienes la querían.

Tras conocerse su fallecimiento, figuras del ciclismo internacional, equipos y organismos deportivos expresaron su dolor y rindieron homenaje a la joven corredora. El presidente de la Unión Ciclista Internacional, David Lappartient, destacó que su valentía inspiró a muchas personas más allá del deporte. Mientras Bélgica llora la pérdida de una de sus grandes promesas, la historia de Jilke Michielsen permanecerá como un ejemplo.