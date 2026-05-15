Luto en Ávila: muere de forma repentina Ismail Bouissa, árbitro de 22 años

La provincia de Ávila, especialmente el mundo del deporte, atraviesa días de profundo dolor tras conocerse la muerte repentina de Ismail Bouissa, árbitro adscrito al Comité Técnico de Árbitros de Ávila, fallecido a los 22 años. La noticia ha causado una enorme conmoción en el deporte provincial y regional, donde el joven colegiado era una persona muy conocida y querida tanto por compañeros como por clubes y aficionados.

La Federación de Castilla y León de Fútbol confirmó el fallecimiento a través de un comunicado difundido en redes sociales. En el mensaje, la instituci´n expresó públicamente sus condolencias y mostró su apoyo a familiares, amigos y compañeros del joven árbitro. «La FCyLF, su Comité de Árbitros y la familia del fútbol abulense lloran el fallecimiento del joven colegiado Ismail Bouissa mostrando todo el apoyo a su familia, compañeros y amigos», señaló el organismo federativo.

Ismail Bouissa vivía en Madrid

Ismail Bouissa, de origen marroquí y residente en Madrid por motivos laborales, desarrollaba su actividad arbitral en el fútbol abulense, donde se había ganado el cariño y el respeto de quienes compartían con él los terrenos de juego cada fin de semana. Según apuntan diversos medios, todo indica que el fallecimiento se habría producido por causas naturales, aunque no se han dado más detalles oficiales sobre las circunstancias de la muerte.

Desde el momento en que se conoció la noticia, numerosos clubes y entidades deportivas comenzaron a despedirse del joven árbitro mediante emotivos mensajes en redes sociales. El Real Ávila CF transmitió «su más sentido pésame y apoyo a los familiares y seres queridos del colegiado Ismail Bouissa», mientras que el Deportivo Arenas C.F. aseguró que el árbitro «deja un vacío imposible de llenar». Precisamente, el mensaje del Deportivo Arenas fue uno de los más compartidos en las últimas horas. El club recordó a Bouissa como «un árbitro joven que luchó hasta el final» y destacó que «en cada campo, en cada partido y en cada silbato, su recuerdo seguirá presente». También el CD Zona Norte quiso rendir homenaje al colegiado, subrayando la importancia de la labor arbitral dentro del fútbol base y regional.

Las muestras de condolencia no se limitaron únicamente a Castilla y León. Diferentes comités arbitrales y federaciones territoriales de España también expresaron su pesar por la pérdida del joven árbitro. Entre ellos, la Federación Cántabra de Fútbol y el Comité Vasco de Árbitros enviaron mensajes de apoyo a la familia y al colectivo arbitral abulense. La muerte de Ismail Bouissa ha generado una gran tristeza en el fútbol modesto, especialmente por su juventud y por el reconocimiento que había logrado dentro del arbitraje provincial.