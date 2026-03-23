Muere la joven promesa de 18 años Santiago Castrillón tras desplomarse en un partido

El fútbol colombiano vive días de tristeza tras la repentina muerte de Santiago Castrillón, jugador juvenil del Millonarios FC, que falleció después de desplomarse durante un partido del Torneo Nacional Sub-20. El suceso ocurrió hace unos días mientras se disputaba un encuentro contra Independiente Santa Fe. En pleno partido, el joven centrocampista colapsó y cayó al césped. Rápidamente, fue atendido rápidamente por los servicios médicos y trasladado a un hospital en Bogotá, donde ingresó en estado muy grave.

Sin embargo, a pesar de la rápida intervención y de los esfuerzos del equipo sanitario, Santiago Castrillón no logró recuperarse y falleció horas después. La noticia fue confirmada por el propio club, que expresó su dolor a través de un comunicado en el que destacó tanto su talento como lo buena persona y lo que querido que era en su equipo.

El centrocampista colombiano de 18 años era considerado una de las promesas de la cantera de Millonarios. Se había incorporado al club en 2021 y poco a poco había ido ganando protagonismo en las categorías inferiores. Su progresión le había permitido acercarse al primer equipo, lo que hacía pensar en un futuro prometedor dentro del fútbol profesional en su país. Una Colombia que llora y lamenta su trágica y prematura pérdida. La noticia ha tenido un fuerte impacto en el mundo del fútbol y en la sociedad en general. Compañeros, entrenadores y distintos clubes han trasladado mensajes de apoyo a la familia y al equipo. También el propio Independiente Santa Fe, rival en el partido, quiso mostrar su respeto y solidaridad tras lo ocurrido.

Comunicado de Millonarios por Santiago Castrillón

Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20.

Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad al norte de la ciudad donde fue atendido en Cuidados Intensivos por todos los especialistas del área cardiovascular.

A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos.

Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza.

Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo.

Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros.

Elevamos nuestras oraciones por su alma. A su familia y seres queridos, un mensaje de fortaleza en este momento imposible de entender.

Santiago, nuestro entrañable compañero, descansa en paz.