Horario toros en Madrid hoy: a qué hora y dónde ver la corrida de Las Ventas de El cid, Álvaro Lorenzo y Manuel Diosleguarde por San Isidro 2026

La Feria de San Isidro 2026 continúa mañana sábado 16 de mayo con una de las corridas más esperadas por los aficionados al toro encastado. Las Ventas acoge un cartel marcado por el regreso de un torero muy querido en Madrid como El Cid, la consolidación de Álvaro Lorenzo y la confirmación de alternativa de Manuel Diosleguarde, que afronta una de las tardes más importantes de su carrera. Todo ello frente a una corrida de La Quinta, una ganadería que suele despertar enorme expectación por lo que muchos aficionados querrán seguir el evento por televisión.

La cita llega además en uno de los momentos más intensos de la feria madrileña, con la plaza rozando el lleno cada tarde y con miles de aficionados pendientes tanto de la retransmisión televisiva como de lo que ocurre en el ruedo. Quienes no puedan acudir a Las Ventas tendrán varias opciones para seguir el festejo en directo desde casa, el móvil o incluso desde fuera de Madrid. A falta de apenas de unas horas para la corrida, el ambiente ya empieza a notarse entre los aficionados. La presencia de La Quinta, el peso histórico de El Cid en Madrid y el reto de Diosleguarde convierten este festejo en una de esas tardes destacadas dentro del calendario de San Isidro 2026 y más coincidiendo con el fin de semana.

Horario y dónde ver la corrida de toros de El Cid, Álvaro Lorenzo y Manuel Diosleguarde en Las Ventas

La cita arrancará a las 19:00 en la Plaza de Toros de Las Ventas y, como viene ocurriendo durante toda la Feria de San Isidro de este año, se va a poder ver , en directo por Telemadrid, que es la cadena que este 2026 vuelve a emitir todas las corridas del ciclo madrileño. Además, no sólo se pueden ver por televisión, recordemos que la cadena pública de Madrid, tiene también su web y su app TLMAD. La plataforma funciona tanto en teléfonos Android y iPhone como en tabletas o televisores inteligentes.

Quienes dispongan de televisión de pago también podrán seguir la retransmisión desde el dial 157 de Movistar Plus+, además de otros operadores como Orange TV, R o Telecable. Algunas corridas seleccionadas de la feria también están siendo emitidas por autonómicas como Aragón TV o Castilla-La Mancha Media.

Cartel completo de la corrida de toros de San Isidro del 16 de mayo

El cartel de mañana sábado 16 de mayo en Las Ventas estará formado por toros de La Quinta para dos toreros experimentados como son El Cid y Álvaro Lorenzo, y también llega a Las Ventas Manuel Diosleguarde con su confirmación.

La presencia de La Quinta supone uno de los grandes atractivos de la tarde. La ganadería, de procedencia Buendía y encaste Santa Coloma, suele dejar corridas de enorme interés para el aficionado más exigente. Son toros con movilidad y una embestida muy particular que obliga a los toreros a estar especialmente preparados técnicamente. Por eso mismo, muchos consideran esta cita una de las corridas toristas más importantes de toda la Feria de San Isidro 2026.

En cuanto a los toreros, hablar de El Cid en Madrid es hacerlo de uno de los toreros más respetados por la afición de Las Ventas durante las últimas décadas. El diestro sevillano, nacido en Salteras el 10 de marzo de 1974, construyó gran parte de su trayectoria precisamente en esta plaza, donde firmó algunas de sus tardes más recordadas.

Aunque comenzó su camino taurino en Sevilla, pronto encontró en Madrid el lugar donde terminó de consolidarse como figura. Tomó la alternativa en Las Ventas el 24 de abril de 2000 con David Luguillano como padrino y Finito de Córdoba como testigo. Su capacidad con la mano izquierda y su conexión histórica con el público madrileño siguen convirtiéndolo en uno de los nombres más esperados cada vez que pisa el ruedo venteño.

Álvaro Lorenzo llega a San Isidro como uno de los toreros ya asentados dentro de las grandes ferias. El diestro toledano, nacido el 2 de agosto de 1995, mantiene una relación importante con Las Ventas, plaza en la que ya sabe lo que es triunfar con fuerza. Uno de sus grandes hitos llegó el Domingo de Resurrección de 2018, cuando abrió la Puerta Grande tras cortar tres orejas a toros de El Torero. Desde entonces, Madrid siempre le ha esperado con un nivel de exigencia muy alto, consciente además, su último paseíllo en Las Ventas fue durante la pasada Feria de San Isidro, donde lidió precisamente toros de El Torero.

Y por último se podrá ver mañana en Las Ventas a Manuel Diosleguarde. El torero salmantino afronta uno de los compromisos más importantes de toda su carrera en una temporada decisiva para intentar hacerse un hueco definitivo entre los nombres importantes del escalafón. Su presencia en este cartel tiene además un componente emocional evidente después de la gravísima cornada sufrida en Cuéllar en 2022, una lesión que marcó profundamente su trayectoria. Ahora la confirmación en Las Ventas, y además frente a una corrida de La Quinta, supone una auténtica prueba de fuego para un torero que afronta la tarde más importante de su temporada hasta el momento.