Oscar Wilde, poeta irlandés, sobre el amor: «Un hombre puede ser feliz con cualquier mujer siempre y cuando no la ame»

Pocas figuras literarias han sido tan brillantes, provocadoras y contradictorias como Oscar Wilde. Más de un siglo después de su muerte, sus frases sobre el amor, el matrimonio y las redes sociales siguen circulando por las redes sociales y debates. Una de las más polémicas se ha hecho viral en los últimos días. «Un hombre puede ser feliz con cualquier mujer siempre y cuando no la ame». Esta frase, sacada del libro El retrato de Dorian Gray, es muy controversial.

Wilde y su obsesión por el amor

Wilde convirtió a las relaciones humanas en el núcleo de gran parte de su obra literaria. En novelas, poemas y obras teatrales analizaba el deseo, la atracción y las contradicciones emocionales del ser humano con una mezcla de humor y crítica. El estilo del escritor irlandés consistía en lanzar afirmaciones que aparentemente son simples, pero esconden reflexiones muy profundas.

En este caso, la idea que plantea es que el amor verdadero no hace más simples las relaciones, sino que las vuelve más vulnerables. Wilde decía que cuando existe un vínculo emocional profundo, aparecen los celos, expectativas, el miedo a perder y la decepción. Sin amor, cosas cotidianas como el amor, la convivencia serían mucho más sencillas porque no hay riesgo emocional.

Un genio marcado por el escándalo

Oscar Wilde nació en Dublín en 1854; fue una de las grandes celebridades intelectuales de la Inglaterra victoriana. Estudió en el Trinity College y en Oxford antes de ir a Londres, donde escribió obras como La importancia de llamarse Ernesto o El retrato de Dorian Gray. Su ingenio lo convirtió en un icono cultural, pero también en una figura controversial.

Su relación con Lord Alfred Douglas terminó en un escándalo que acabó con su carrera. Wilde fue condenado en 1895 por «incidencia grave» por ser homosexual, algo que estaba perseguido en aquella época. El escritor estuvo dos años en prisión y acabó siendo exiliado en Francia, donde murió en 1900 prácticamente arruinado.

Frases que siguen siendo tendencia

El poder de que Wilde siga estando tan presente hoy es su capacidad de incomodar. Muchas de sus frases sobre el amor no ofrecen ningún tipo de respuesta sencilla. «Uno debería estar siempre enamorado; por eso jamás deberían casarse».