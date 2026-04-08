Miguel de Unamuno, filósofo, sobre cómo ser feliz: «No hay más felicidad que la de amar lo que nos hace sufrir»

En una época tan marcada por la búsqueda de la felicidad inmediata, Miguel de Unamuno dejó una reflexión que rompe con todo, ya que la verdadera felicidad no consiste en evitar el dolor y el sufrimiento, sino en abrazarlo. Una idea incómoda, que más de un siglo después, vuelve a cobrar bastante fuerza.

Una frase que describe la idea de felicidad

«No hay más felicidad que la de amar lo que nos hace sufrir». Esta contundente información, atribuida a Miguel de Unamuno, resume a la perfección una de las claves de su pensamiento, en la que el amor y el dolor están profundamente unidos.

Muy lejos de la idea moderna del bienestar constante, el filósofo proponía una idea de felicidad alternativa, marcada por la contradicción y el esfuerzo emocional.

El origen

Esta reflexión se encuentra dentro de su obra más influyente, Del sentimiento trágico de la vida (1913), donde desarrolla su visión existencial del ser humano.

Para Unamuno, vivir implica una serie de luchas constantes, como el deseo de ser eterno frente a la certeza y la cercanía de la muerte. Esa tensión constante genera dolor, pero también da sentido a la existencia.

En este contexto, el sufrimiento no es algo que se deba evitar, sino una prueba de que estamos vivos y seguimos buscando significado a nuestra existencia.

Amar es también sufrir

Unamuno entendía el amor como una forma de compasión. Amar implica preocuparse, implicarse y, en muchas ocasiones, sufrir por aquello que más nos importa.

Desde esta perspectiva, el dolor no es un obstáculo para la felicidad, sino una parte esencial de ella. De hecho, una vida sin ningún tipo de conflicto o inquietud sería, para Unamuno, una vida superficial.

Una idea más actual que nunca

Hoy, en un mundo tan centrado en evitar el malestar, su pensamiento resulta especialmente provocador. Frente a la cultura del bienestar inminente, propone aceptar el dolor como una parte inevitable de la vida.

Su mensaje invita a cambiar la perspectiva y no huir del sufrimiento, sino entenderlo como parte del camino hacia una vida más plena.