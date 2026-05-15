Endesa pagó a Hacienda un total de 4.996 millones de euros en 2025, casi 5.000 millones en un sólo año, lo que supone incrementar su contribución tributaria un 12% en comparación con el año anterior, cuando tuvo que abonar 4.463 millones de euros, según ha explicado la energética a través de un comunicado.

De todo ese montante, 2.403 millones de euros, es decir, el 48%, corresponden a impuestos soportados, o lo que es lo mismo, aquellos que representan un coste directo para la compañía. Por su parte, los otros 2.593 millones de euros, es decir, el 52%, fueron impuestos recaudados por cuenta de las administraciones públicas.

Visto de otro modo, la Hacienda y el Estado se llevan de Endesa 13,7 millones de euros diarios en concepto de impuestos soportados y recaudados, una cifra que muestra la magnitud de la contribución tributaria de la compañía del Ibex 35.

Esta cantidad representa el 1,4% de la recaudación bruta de la Administración Tributaria Española en 2024, equivale al 23% del presupuesto destinado a prestaciones por desempleo y alcanza el 49% del presupuesto destinado a industria y energía en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados para 2025.

Lo que Hacienda se lleva de Endesa

Es más, si se incluyen otros pagos regulatorios como el bono social y las aportaciones al fondo nacional de eficiencia energética, el importe total desembolsado por Endesa a las distintas administraciones públicas asciende a 5.229 millones de euros.

Endesa publica de forma voluntaria la información desglosada de su Contribución Tributaria Total desde 2014, siendo pionera en materia de transparencia fiscal corporativa en España. Este compromiso se alinea con los estándares internacionales GRI 207 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

Otra de las cifras más significativas del informe es el valor fiscal distribuido: el 62% del valor total generado por Endesa en 2025 fue ingresado en las arcas públicas mediante impuestos soportados y recaudados. Dicho de otro modo, de cada 100 euros de valor generado por el Grupo, 62 euros se destinaron al pago de impuestos en los diferentes territorios en los que opera.

Por otro lado, el ratio de Contribución Tributaria Soportada se sitúa en el 54%, lo que significa que, por cada 100 euros de beneficio antes de impuestos soportados, Endesa abona 54 euros a la Hacienda Pública.

Los impuestos medioambientales soportados por Endesa alcanzan en 2025 su máximo histórico, representando el 45% del total de impuestos soportados, con un importe de 1.082 millones de euros.

Este incremento se debe principalmente a la reactivación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) al 7% y al aumento del canon hidráulico. Los tributos medioambientales recaudados también crecieron un 29%, impulsados por la recuperación del tipo del 5% en el Impuesto sobre la Electricidad.

España es el principal territorio de contribución de Endesa, acumulando el 89% de su CTT total, con 4.459 millones de euros. El resto se distribuye entre Portugal (4%), Francia (5%) y Alemania (2%).