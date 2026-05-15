Movistar Plus, la televisión de pago de Telefónica, ha sorteado la polémica de la posible inclusión en su programación del Canal Red de Pablo Iglesias y en el primer trimestre del año ha ganado 86.000 abonados, un 8% más, lo que convierte a este periodo en los mejores tres meses en ocho años, destaca en el informe trimestral enviado a la CNMV la compañía que preside Marc Murtra.

A mediados de febrero se conoció que Movistar Plus estaba haciendo pruebas técnicas para determinar si Canal Red daba la calidad suficiente para entrar en la programación de la televisión de Telefónica, lo que originó en redes sociales críticas a la cadena y amenazas de darse de baja inmediatamente.

La realidad que muestran los datos es que, aunque Telefónica no ha decidido aún si incorporar Canal Red a su programación ante las dudas por el resultado de las prueba sobre su calidad técnica, Movistar Plus ha registrado su mejor trimestre en ocho años ganando 86.000 abonados.

De esta forma, Movistar Plus cierra el primer trimestre del año con 3,885 millones de abonados, lo que le acerca a su máximo histórico, 4,1 millones de clientes, alcanzado en 2018 y tras comprar Digital Plus a Prisa en 2015.

En 2025, la cadena de pago de Telefónica ganó 280.000 abonados y cerró el ejercicio en 3,799 millones. El año ha empezado con 86.000 clientes más de enero a marzo -sumó 66.000 en el primer trimestre de 2025-, lo que apunta a que este año romperá su techo histórico si sigue en la actual dinámica.

La inclusión del canal de Iglesias de momento no ha frenado la expansión de Movistar Plus, aunque aún está pendiente de una decisión definitiva sobre su inclusión o rechazo. Todo está a la espera de que la cúpula de la firma decida qué hacer, porque los técnicos ya han hecho su trabajo y han determinado que la calidad de Canal Red es sólo de aprobado raspado.

Aunque Movistar Plus tiene más de casi 170 canales nacionales e internacionales, la pelota está en el tejado del nuevo consejero delegado de Movistar Plus, Alfonso Gómez, nombrado a finales de abril en sustitución de Daniel Domenjó. Los riesgos son evidentes: frenar una dinámica de aumento de abonados que podría verse afectada si se incorpora el canal de Iglesias.

El buen comportamiento de la televisión de pago en este primer trimestre del año, en línea con el resto de negocios -los ingresos subieron un 2%-, consolida la nueva estrategia de la compañía. Movistar Plus perdía abonados mes tras mes hasta que en el tercer trimestre de 2023 decidió bajar los precios y ofrecer abonarse a cualquier cliente, fuera o no de Telefónica.

A partir de ese momento dio la vuelta a la situación y en el segundo semestre del año 2023 ganó 9.000 abonados, algo que no sucedía desde 2018.

Ahora esa estrategia se ha profundizado y Telefónica tiene en oferta abonarse a Movistar Plus por 9,9 euros al mes, con acceso a películas y series propias y a un partido de la liga española y de la Champions por jornada.

Esa política de más contenido por menos dinero ha servido para que Movistar Plus acumule ya once trimestres consecutivos ganando clientes y esté a 215.000 abonados de romper su techo histórico.