Telefónica ha consolidado su negocio de televisión de pago y ha cerrado 2025 con una ganancia de 280.000 abonados. Es el segundo año consecutivo que suma clientes después de perderlos durante cinco años consecutivos, algo que llevó al anterior presidente de la operadora, José María Álvarez-Pallete, incluso a plantearse públicamente su futuro.

A cierre del año, Telefónica registra 3,.99 millones de abonados, según los datos publicados en su memoria anual, lo que le deja a tiro de piedra de superar su récord, 4,1 millones, alcanzado en 2018 tras comprar Digital Plus en 2015, cuando compró a Prisa el 57% de Digital Plus que no tenía por 707 millones de euros. Si repite este año la evolución marcada en 2025 alcanzará sus mejores cifras en televisión de pago en España.

La operadora aumentó en 2025 casi un 8% su cifra de abonados sobre 2024 y acelera su expansión paralelo a la mejora del negocio en España en general -mejora un 72% los accesos móviles-. Deja atrás cinco años de caídas constantes pese a gastarse cientos de millones de euros en las competiciones de fútbol, la liga y la champions league.

El máximo de los 4,1 millones alcanzado en 2018 se fue año tras año evaporando hasta los 3,426 millones de 2023. A partir de entonces, Telefónica ha conseguido revertir la situación y acumula dos años consecutivos creciendo en abonados: 3,52 millones a cierre de 2024, y 3,799 millones en 2025.

Parte del problema que ha sufrido Telefónica con su televisión de pago fue la puesta en marcha en España en junio de 2018 de su marca de bajo coste O2, que permitía contratar móvil e internet sin televisión de pago. Hasta ese momento Telefónica apostaba por el cuadruple play, teléfono fijo, internet, móvil y televisión de pago.

Además, la operadora lanzó una plataforma de streaming para competir con Netflix y Disney, Movistar Lite.

Pero todo cambió en el verano de 2023. En ese momento Telefónica decide ofrecer su televisión de pago sin necesidad de contratar teléfono fijo, móvil e Internet, incluso sin necesidad de ser cliente de la operadora. Cualquier persona podía contratar la televisión de pago de Telefónica por 14 euros al mes.

Además, para contrarrestar a las plataformas de streaming como Netflix o Dazn decidió regalar a sus abonados un partido de liga de cada jornada y una película gratis diaria. También ha ampliado la capacidad de datos a sus clientes -a cambio sube el precio de sus contratos cada año-.

La consecuencia es que la pérdida de abonados empezó a darse la vuelta. En el tercer trimestre de 2023 ya ganó 1.000 abonados. Otros 8.000 abonados en el cuarto trimestre, aunque no fue suficiente para cerrar el año con ganancia neta de abonados.

Fue en 2024 cuando dio totalmente la vuelta a la tortilla y ganó abonados en el conjunto del año por primera vez desde 2018, al sumar casi 100.000. Cifra que se ha elevado a 280.000 en 2025. Queda a 300.000 clientes de superar su récord absoluto.

Además de rebajar el precio y ampliar los contenidos que ofrece sin coste adicional a sus abonados, Telefónica está produciendo series que ofrece en exclusiva a sus clientes. Este año ha destacado Yakarta o Anatomía de un Instante, sobre el golpe de Estado del 23-F.

Ahora Telefónica ha incidido en esa política para su televisión de pago y ahora está ofreciendo abonarse por 9,99 euros al mes, sin compromiso de permanencia y aunque no se sea cliente de otros productos de la operadora. A esta estrategia comercial ha contribuido que Competencia ha eliminado parte de las barreras que tenía Telefónica para operar en el mercado, heredadas de la compra de Digital Plus en 2015, por su posición de dominio.