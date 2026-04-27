Telefónica duda ahora si incluir el Canal Red de Pablo Iglesias en la parrilla de Movistar Plus, su cadena de pago que roza a cierre de 2025 los cuatro millones de abonados. La cúpula de Movistar Plus tenía decidido incluir el canal de Iglesias en su oferta pese a las amenazas de abonados en redes sociales para darse de baja, pero tras los análisis técnicos del canal han aflorado las dudas sobre dar luz verde a la incorporación de Canal Red a la televisión de pago de Telefónica.

«Los técnicos ya han dicho desde hace tiempo que la calidad de Canal Red es de un aprobado raspado. Y el expediente lleva guardado en un cajón semanas», aseguran fuentes conocedoras de la situación. Fuentes de la operadora no han querido hacer comentarios.

Iglesias lleva meses intentando que Canal Red pase a formar parte de la parrilla de Movistar Plus. En febrero se conoció que estaba en fase de pruebas para ver la calidad técnica del canal y que la cúpula de Movistar Plus decidiera sobre su inclusión en la oferta, algo que generó algunas protestas en redes por parte de abonados, pero que en Telefónica defienden ya que se emiten otros canales de ideología contraria, como El Toro TV o la Fox en el caso de canales internacionales. Movistar Plus tiene una oferta de 167 canales.

En marzo la decisión estaba tomada, a falta de que los técnicos dieran el visto bueno. Su inclusión en Movistar Plus se esperaba en «dos semanas», antes de abril. Pero los técnicos han dado un aprobado raspado a la calidad técnica del canal y ahora son los altos cargos de la cadena de pago los que tienen el expediente encima de la mesa desde hace semanas, sin que hayan tomado una decisión.

Además, ahora Marc Murtra, presidente de Telefónica, ha tenido que abordar un cambio en la cúpula de Movistar Plus. Después de algo más de un año en el cargo, Daniel Domenjó ha dejado de ser consejero delegado de la cadena y Murtra ha nombrado un hombre de la casa, más financiero, para sustituirle, Alfonso Gómez, ex presidente de Telefónica en Hispanoamérica.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la salida de Domenjó tiene que ver con su preferencia por la gestión de los contenidos, lo que realmente le gusta ya que es más productor, frente a la gestión financiera de una gran compañía multinacional.

«El propio Domenjó no se adaptó a ese cargo, que no es sólo gestionar contenidos e idear contenidos, sino que tiene mucho de controlar gastos, gestionar dinero, hacer informes… Es algo que pasa muchas veces en este sector: gestores de contenidos que pasan a gestionar la empresa en su conjunto y no se adaptan», aseguran fuentes del sector.

Ahora Gómez tendrá que decidir sobre el Canal Red de Iglesias, algo que aparcó Domenjó. El ex líder de Podemos fundó el canal en 2023 y se emite en Youtube y en la TDT en la Comunidad de Madrid. Tiene un acuerdo con la televisión pública china, China Global Television Network, para emitir un informativo en español, por lo que daría voz al régimen comunista chino.