El coste de dejar el ventilador encendido toda la noche: el gasto real en la factura de la luz

El verano está a la vuelta de la esquina y con él empiezan a abrirse paso las altas temperaturas. Por ello, surge la necesidad de enfriar las casas. Muchas personas deciden comprar un ventilador como alternativa más económica al aire acondicionado. Sin embargo, desconocen cómo realizar el cálculo energético de este electrodoméstico y optan por no encenderlo por las noches, lo que conlleva la dificultad para obtener un descanso óptimo y conciliar el sueño.

La preocupación principal

Una de las principales preocupaciones son las noches tropicales, repetidas durante los últimos años en España. Esto ha provocado que muchas personas dependan de electrodomésticos que enfríen sus viviendas para poder conciliar el sueño. Además, ante la subida del precio de la luz en el país, han optado por elegir un ventilador para apaciguar estas sofocantes noches de calor, aunque se recomienda saber cómo calcular el gasto energético que supondrá antes de elegir cuál comprar.

¿Cómo se calcula?

El cálculo del precio reside en el dato que aparece en las características de cada modelo: la potencia en vatios. Esta se representa con una cifra seguida del símbolo «W» y oscila entre los 25 W y los 100 W en los ventiladores más modernos. Teniendo en cuenta esta cifra, habría que convertirla a kilovatios por hora, que es lo que aparecerá en las facturas de la luz. Para esto, se divide la potencia de los vatios entre 1.000.

Si un ventilador tiene 65 W, debe dividirse entre 1.000, por lo que los kilovatios por hora que consumirá serán de 0.065 kW. Después de realizar este cálculo, la cifra de kilovatios obtenida debe multiplicarse por el número de horas que se tenga encendido. En el caso de dormir las horas recomendadas por los médicos, ocho diarias, el ventilador gastaría alrededor de 0.52 kW por noche. Finalmente, este número debe multiplicarse por el precio del kilovatio hora establecido por la franja horaria. A finales del mes de mayo, el precio medio era de 0.1418 por kWh, con una ligera subida en las horas nocturnas. Utilizando la cifra anterior como ejemplo, el precio aproximado de tener encendido un ventilador de 65 W tendría un coste de 0.07 euros.

¿En qué hay que fijarse?

La importancia está en conocer la cantidad de vatios que gasta cada modelo a la hora de escoger qué ventilador comprar. El conocer el número de aspas influye en la fuerza de flujo de aire y en el gasto energético. Teniendo en cuenta lo anterior, es posible la adquisición de un ventilador eficaz, eficiente y con un bajo gasto energético.