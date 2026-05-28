Por qué no se debería dejar el ventilador encendido toda la noche, incluso cuando el calor es sofocante

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Durante las noches de verano, muchas personas recurren al ventilador como solución rápida para combatir el calor y poder dormir mejor. El sonido constante y la sensación de aire fresco generan una percepción inmediata de alivio, especialmente en días de temperaturas elevadas. Sin embargo, lo que parece una costumbre inofensiva puede tener algunos efectos negativos sobre el descanso y el bienestar físico. Cada vez más especialistas advierten de que es mejor no dejar el ventilador encendido toda la noche. Esto pasa, sobre todo cuando el aire se dirige directamente hacia el cuerpo durante varias horas seguidas.

Aunque el ventilador no enfría realmente la habitación, sí acelera la evaporación del sudor y produce una sensación térmica más baja. El problema aparece cuando el flujo de aire es constante y prolongado. En un artículo publicado en ZNews.vn, expertos en sueño y salud respiratoria explican que esta práctica puede alterar la calidad del descanso, resecar las vías respiratorias e incluso provocar molestias musculares al despertar. Además, si el aparato acumula polvo o suciedad, las partículas terminan dispersándose por el dormitorio durante toda la noche. Por eso, cada vez más médicos recomiendan utilizar el ventilador con moderación, emplear temporizadores y evitar apuntarlo directamente hacia la cama. Dormir fresco es importante, pero hacerlo de manera adecuada también influye en cómo se siente el cuerpo al día siguiente.

Por qué no se recomienda tener el ventilador encendido toda la noche

Uno de los principales problemas de dormir con el ventilador funcionando durante horas es que puede alterar el proceso natural de regulación térmica del cuerpo. Al inicio de la noche, el aire fresco ayuda a relajarse y favorece el sueño. Sin embargo, a medida que avanza la madrugada, la temperatura corporal disminuye de forma natural.

Cuando el ventilador continúa soplando de manera constante, el organismo tiene que esforzarse para mantener el equilibrio térmico. Esto puede provocar pequeños despertares, sueño menos profundo y sensación de cansancio al día siguiente.

Especialistas de ClinicBarcelona.org recuerdan que mantener una temperatura estable y moderada en el dormitorio es clave para lograr un descanso reparador.

Sequedad en nariz y garganta

Otro de los efectos más habituales es la sequedad de las vías respiratorias. El flujo continuo de aire puede resecar la nariz, la garganta e incluso los ojos, especialmente en personas sensibles o con alergias.

Al secarse las mucosas, la garganta puede amanecer irritada y la nariz más congestionada. Algunas personas también notan tos ligera, ronquera o sensación de boca seca durante la mañana.

El problema se intensifica cuando el ventilador apunta directamente hacia la cara durante toda la noche, algo muy frecuente durante las olas de calor.

Molestias musculares al despertar

Los expertos también advierten sobre las tensiones musculares provocadas por la exposición continua al aire frío. Aunque el ventilador no genera temperaturas extremas como el aire acondicionado, el contacto prolongado con corrientes de aire puede hacer que los músculos se contraigan ligeramente.

Esto responde el por qué algunas personas se levantan con dolor de cuello, rigidez en los hombros o molestias en la espalda después de dormir con el ventilador encendido. La temperatura y las corrientes de aire pueden influir directamente en el confort muscular durante la noche.

El polvo y los alérgenos

Mantener limpio el ventilador es fundamental. Con el paso del tiempo, las aspas acumulan polvo, pelusas y pequeñas partículas que terminan dispersándose por toda la habitación cuando el aparato está en funcionamiento. Otro factor para no tener el ventilador encendido toda la noche.

Para personas con alergias, asma o sensibilidad respiratoria, esto puede convertirse en un problema importante. El aire en movimiento mantiene los alérgenos circulando constantemente y puede empeorar la congestión nasal o la irritación de garganta.

Por eso, en ZNews los especialistas recomiendan limpiar el ventilador con frecuencia, especialmente durante los meses de verano, cuando se utiliza a diario.

Cómo utilizar el ventilador de forma más segura

A pesar de estos inconvenientes, los expertos no recomiendan dejar de usar ventiladores, sino aprender a utilizarlos correctamente. Una de las mejores opciones es activar un temporizador para que el aparato se apague durante la madrugada, cuando la temperatura ya ha descendido.

También aconsejan orientar el ventilador hacia una pared o hacia el techo para favorecer la circulación general del aire sin dirigirlo directamente hacia el cuerpo.

Otra recomendación habitual es mantener una correcta hidratación antes de dormir y evitar ambientes excesivamente secos.

Cuando las temperaturas suben es normal refrescarse con todo lo que tenemos a mano. El aire acondicionado es uno de los mejores remedios para enfriar la casa, aunque es caro, tanto en compra como en mantenimiento, y gasta muchas electricidad.