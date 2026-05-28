Los nutricionistas coinciden: los 3 alimentos que deben tomar los mayores de 50 años para proteger el músculo y prevenir la sarcopenia

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A partir de los 50 años, el cuerpo empieza a experimentar cambios que afectan al metabolismo, la masa muscular, la densidad ósea y los niveles de energía. Por eso, la alimentación adquiere un papel todavía más importante. Los mayores de 50 años deben tomar productos que ayuden a mantener una buena salud física y mental con el paso del tiempo. Elegir bien qué se come cada día puede ser beneficioso en la prevención de enfermedades y en la calidad de vida.

Muchos especialistas coinciden en que esta etapa requiere prestar especial atención al consumo de proteínas, calcio, fibra y grasas saludables. Además, conviene priorizar alimentos frescos y variados que ayuden a cuidar el corazón, fortalecer los huesos y preservar la memoria. Algunos productos sencillos y habituales, como los huevos o los yogures, vuelven a cobrar protagonismo por su valor nutricional y su facilidad para formar parte de cualquier menú diario. Según la Organización Mundial de la Salud, mantener una alimentación equilibrada en la madurez contribuye a prevenir enfermedades crónicas y favorece un envejecimiento más saludable y activo. La clave está en apostar por hábitos sostenibles y fáciles de mantener a largo plazo.

Los alimentos que más deben tomar los mayores de 50 años

Los huevos

Durante muchos años, los huevos estuvieron rodeados de dudas relacionadas con el colesterol, pero actualmente expertos, como los de la Universidad de Utah, destacan sus beneficios dentro de una dieta equilibrada.

Son una excelente fuente de proteínas de alta calidad y contienen nutrientes importantes como vitamina D, hierro y colina. Es más, se puede tomar 1 al día.

A partir de los 50 años, mantener la masa muscular se vuelve fundamental para conservar la movilidad y la fuerza. Los huevos ayudan precisamente a cubrir esa necesidad proteica sin complicaciones y con un alimento económico y versátil.

Además, aportan saciedad y pueden incluirse fácilmente en desayunos, cenas ligeras o ensaladas.

Yogures y fermentados para cuidar los huesos

Los yogures naturales siguen siendo uno de los alimentos más recomendados para adultos mayores. Aportan calcio, proteínas y probióticos, que ayudan al bienestar digestivo y al mantenimiento de los huesos.

Con el paso de los años, el riesgo de pérdida de densidad ósea aumenta, especialmente en mujeres después de la menopausia. Por eso, incorporar lácteos de calidad puede ser una buena estrategia nutricional.

La Harvard T.H. Chan School of Public Health señala que una dieta rica en calcio y vitamina D resulta esencial para preservar la salud ósea y reducir el riesgo de fracturas en la edad adulta.

Pescado azul y grasas saludables

Salmón, sardinas, caballa o atún son algunos ejemplos de pescado azul rico en ácidos grasos omega-3. Estas grasas saludables ayudan a proteger el sistema cardiovascular y favorecen el funcionamiento cerebral.

En los mayores de 50 años, cuidar el corazón se convierte en una prioridad, y el pescado azul aparece constantemente entre los alimentos más recomendados por nutricionistas y cardiólogos, como es el caso del Dr. Luis Pacora.

Además, es una proteína fácil de digerir y muy completa desde el punto de vista nutricional.

Frutas y verduras llenas de antioxidantes

Las frutas y verduras deberían ocupar una parte importante de la alimentación diaria en cualquier etapa, pero especialmente a partir de cierta edad. Son ricas en fibra, vitaminas y antioxidantes, sustancias que ayudan a combatir el envejecimiento celular.

Frutos rojos, cítricos, espinacas, zanahorias o tomates destacan por su capacidad para proteger el organismo frente al estrés oxidativo. A destacar que estos alimentos favorecen la digestión, ayudan a controlar el peso y contribuyen a mantener niveles adecuados de colesterol y glucosa.

Legumbres para ganar energía y fibra

Las lentejas, garbanzos y alubias son alimentos muy completos y recomendables para personas mayores de 50 mayores años. Aportan proteínas vegetales, hierro, fibra y minerales esenciales.

La fibra resulta especialmente importante para favorecer el tránsito intestinal y ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre.

Además, las legumbres son saciantes, económicas y fáciles de combinar con verduras, arroz o pescado.

Frutos secos en pequeñas cantidades

Nueces, almendras o avellanas contienen grasas saludables, minerales y antioxidantes muy beneficiosos para el organismo. Consumidos con moderación, pueden ayudar a proteger el corazón y aportar energía de calidad.

Lo ideal es un pequeño puñado diario, preferiblemente al natural y sin sal añadida. También son una buena alternativa para picar entre horas de forma más saludable.

Más allá de alimentos concretos, lo realmente importante después de los 50 años es mantener una alimentación variada y equilibrada. Comer despacio, hidratarse bien y evitar el exceso de ultraprocesados también influye directamente en la salud.