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Una investigación internacional multicéntrica, liderada por el Hospital público 12 de Octubre y la Universidad Complutense de Madrid, ha demostrado por primera vez que el uso de antibióticos de amplio espectro antes de iniciar una inmunoterapia con anticuerpos biespecíficos —una de las estrategias más avanzadas en el tratamiento del mieloma múltiple— se asocia con peores resultados clínicos en estos pacientes.

El estudio, publicado en la revista Journal for ImmunoTherapy of Cancer, analizó a 237 pacientes adultos tratados en seis centros académicos de Europa y Estados Unidos. Los resultados muestran que aquellos que habían recibido antibióticos en los 30 días previos al inicio de la inmunoterapia presentaban una menor supervivencia global y un mayor riesgo de recaída, en comparación con los pacientes no expuestos a estos fármacos.

Según los investigadores, el mecanismo detrás de este efecto podría explicarse por una alteración profunda de la microbiota intestinal. Los antibióticos de amplio espectro eliminan bacterias beneficiosas implicadas en la producción de ácidos grasos de cadena corta, como los géneros Roseburia y Eubacterium, fundamentales en la regulación del sistema inmunitario. Esta disrupción del equilibrio intestinal se traduce en una menor capacidad del organismo para responder de forma eficaz a la inmunoterapia.

Los datos del estudio son especialmente relevantes. La probabilidad de supervivencia al año fue del 60% en los pacientes expuestos a antibióticos frente al 77% en aquellos que no los recibieron. En términos de supervivencia sin progresión de la enfermedad, la diferencia fue aún mayor: un 26% frente a un 53%, respectivamente. En cuanto a las recaídas, el 68% de los pacientes tratados previamente con antibióticos recayó en el plazo de un año, frente al 43% del grupo no expuesto.

El trabajo también detectó alteraciones inmunológicas significativas. Los pacientes que habían recibido antibióticos presentaban niveles más bajos de células T, esenciales en la respuesta antitumoral, así como una reducción de determinadas citoquinas clave en la activación del sistema inmunitario frente al cáncer. Además, se observó que cada día adicional de uso de antibióticos de amplio espectro incrementaba el riesgo de muerte en un 15% y el riesgo de progresión de la enfermedad en un 9%.

Manejo clínico

Pese a estos hallazgos, los autores subrayan la necesidad de interpretar los resultados con cautela. La doctora Magdalena Corona, del Servicio de Hematología del Hospital 12 de Octubre y co-primera autora del estudio, recuerda que los pacientes con mieloma múltiple presentan un alto riesgo de infecciones debido tanto a la enfermedad como a los tratamientos, por lo que los antibióticos siguen siendo una herramienta esencial en su manejo clínico. Sin embargo, apunta que estos resultados abren la puerta a un uso más selectivo y a una reevaluación cuidadosa de su administración antes de iniciar inmunoterapia.

En la misma línea, el doctor Roberto García-Vicente, investigador del Instituto de Investigación i+12 y co-autor del trabajo, destaca que este hallazgo plantea nuevas estrategias orientadas a preservar o restaurar la microbiota intestinal, con el objetivo de optimizar la eficacia de las terapias más innovadoras y mejorar la supervivencia de los pacientes con mieloma múltiple.

El estudio ha contado con la participación de centros de referencia como la Clínica Universidad de Navarra, el Hospital Clínico Universitario de Salamanca, el Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, el Hospital Universitario de Würzburg y la Universidad de California en San Francisco, lo que refuerza su carácter internacional y la solidez de sus conclusiones.

Metabolitos bacterianos

Este trabajo se enmarca en una línea de investigación consolidada del Hospital 12 de Octubre, donde equipos como los liderados por el doctor Joaquín Martínez-López y la doctora María Linares estudian el papel de la microbiota intestinal en los tumores hematológicos. Sus investigaciones exploran, entre otros aspectos, cómo determinados metabolitos bacterianos podrían influir en la progresión del mieloma o servir como biomarcadores para predecir la respuesta a los tratamientos.

El Hospital 12 de Octubre se ha consolidado así como un referente internacional en este campo emergente, actuando no solo como centro clínico, sino también como motor científico a través de su Servicio de Hematología, el Instituto de Investigación i+12 y la Unidad de Investigación Clínica en Tumores Hematológicos H12O-CNIO.

En conjunto, estos resultados refuerzan una idea cada vez más presente en la oncología moderna: la microbiota intestinal no solo influye en la respuesta a las inmunoterapias más avanzadas, sino también en otros tratamientos como los trasplantes de médula ósea o las terapias CAR-T, donde la composición bacteriana previa podría condicionar tanto la eficacia como la toxicidad de las intervenciones.