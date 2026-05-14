Telefónica avanza en sus cuatro mercados principales, sobre todo en España, y reduce la deuda en casi 1.500 millones de euros en los tres primeros meses del año, lo que le permite confirmar todos sus objetivos financieros y el dividendo para el conjunto de 2026.

Telefónica ha generado unos ingresos de 8.127 millones de euros en el primer trimestre, según ha comunicado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), lo que supone un incremento interanual del 0,8% en tipos de cambio constantes y del 0,4% en términos corrientes.

La rentabilidad de la operadora que preside Marc Murtra también ha crecido en el arranque de 2026, con un Ebitda ajustado que ha alcanzado los 2.836 millones en el primer trimestre, un 1,8% más que en el mismo periodo del año anterior en términos constantes y un 1,3% más en términos corrientes.

El resultado neto de la operadora ha sido negativo en 411 millones, fundamentalmente por el impacto de las operaciones de venta realizadas en Chile, Colombia y México, explica la operadora en una nota. El beneficio neto ajustado de las operaciones continuadas, que recoge el resultado recurrente de las operaciones que consolidan en el Grupo, ha alcanzado los 482 millones de euros.

La deuda financiera neta se ha reducido en cerca de 1.500 millones en el primer trimestre, hasta los 25.342 millones al cierre de marzo, y la ratio de endeudamiento ha bajado hasta las 2,72 veces.

El Grupo ha logrado un fuerte y consistente desempeño en sus cuatro mercados core en el arranque de 2026. Telefónica España ha acelerado su crecimiento con unos ingresos trimestrales de 3.233 millones de euros (+2%) y un EBITDA ajustado de 1.150 millones de euros (+2%). El ingreso medio por cliente (ARPU) ha alcanzado los 91,5 euros y la tasa de abandono (churn) ha bajado hasta el mínimo histórico del 0,7%. Además, la base de accesos con contrato móvil ha superado por primera vez los 16 millones y las líneas IoT han rebasado los 25 millones, con lo que ha cuadruplicado las cifras de marzo de 2025.

En Brasil, Telefónica ha reforzado su senda de crecimiento por encima de la inflación con unos ingresos y un Ebitda ajustado que han aumentado un 7,4% y un 8,7%, respectivamente, y ha registrado un récord de 117,5 millones de accesos.

Telefónica Alemania, que ha registrado caídas en los ingresos y el Ebitda ajustado por el efecto de la migración de clientes de 1&1, ha registrado una ganancia neta de contrato móvil de 48.000 y ha mantenido un churn de O2 en bajos niveles (1,1%).

Por último, en Reino Unido, VMO2 ha realizado inversiones selectivas en la red para reforzar su propuesta de valor, en tanto que los resultados financieros están en línea de cumplir las previsiones de 2026.

Telefónica ha terminado el primer trimestre del año con 297,9 millones de accesos, un 5,3% más que hace un año. Dentro de esta cifra, los accesos correspondientes a la fibra hasta el hogar han aumentado un 8,6%, hasta los 14 millones.

Telefónica mantiene su posición de liderazgo global en fibra, con un despliegue de 162,7 millones de unidades inmobiliarias pasadas con redes de banda ancha ultrarrápida (+1%), de las que 74,9 millones (+6%) corresponden a FTTH.