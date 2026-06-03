Inditex nombrará al ex presidente de Caixabank José Ignacio Goirigolzarri nuevo consejero independiente
La designación de Goirigolzarri se abordará en la junta general ordinaria de accionistas que se celebrará el 7 de julio
El consejo de administración de Inditex propondrá el nombramiento del ex presidente de Caixabank José Ignacio Goirigolzarri como nuevo consejero independiente, en sustitución de Rodrigo Echenique que dejará su asiento al concluir el plazo de duración de su mandato el próximo día 12 de julio.
La designación de Goirigolzarri se abordará en la junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de Inditex, previsiblemente en primera convocatoria, el próximo 7 de julio, según ha informado la compañía.
Asimimo, la junta aprobará la reelección de Óscar García Maceiras, con la categoría de consejero ejecutivo, de Marta Ortega y Flora Pérez, como consejeras dominicales y de Denise Patricia Kingsmill, Pilar López y Belén Romana, con la categoría de independientes.
Inditex propondrá la aprobación de un dividendo de 1,75 euros
Igualmente, el consejo de administración de Inditex propondrá a los accionistas la aprobación de un dividendo de 1,75 euros por acción con cargo a los resultados del 2025, compuesto por un dividendo ordinario de 1,20 euros y un dividendo extraordinario de 0,55 euros por acción.
El dividendo se compone de dos pagos iguales de 0,875 euros por acción: el primero se abonó ya el pasado 4 de mayo y el segundo se realizará el 2 de noviembre de 2026 (0,325 euros ordinario más 0,550 euros extraordinario).
Por último, la junta de accionistas de Inditex aprobará previsiblemente la reelección de EY como auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo para 2026, la política de remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2027, 2028 y 2029 y el informe anual de remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio social 2025.
Un beneficio de 1.375 millones en el primer trimestre
Por otro lado, Inditex registró un beneficio neto de 1.375 millones de euros durante el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2026-2027 (entre el 1 de febrero y el 30 de abril), lo que supone un incremento del 5,4% respecto a un año antes, según ha informado este miércoles el grupo.
Las ventas, por su parte, crecieron un 5,8% y alcanzaron 8.750 millones de euros. La venta a tipo de cambio constante creció un 8,8%, al tiempo que el margen bruto creció un 6,9% hasta los 5.359 millones de euros y se situó en el 61,2% (+67 puntos básicos frente al primer trimestre de 2025).
El resultado operativo (Ebitda) creció un 7,3%, hasta 2.568 millones de euros, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) avanzó un 7% hasta 1.756 millones de euros y el resultado antes de impuestos se incrementó en un 5,5% y se situó en 1.762 millones de euros, con un margen antes de impuestos del 20,1%.
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