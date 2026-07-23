Philip Morrris supera por primera vez los 11.000 millones de dólares de ingresos en un trimestre

Philip Morris sigue creciendo gracias a sus alternativas libres de humo. La multinacional ha mejorado sus ingresos en el segundo trimestre del año un 7,6% y ha superado por primera vez los 11.000 millones de dólares de facturación en un trimestre. En concreto, Philip Morris ha comunicado este jueves unos ingresos en el trimestre de 11.192 millones de dólares, 10.980 millones de euros.

La evolución de las alternativas libres de humo crecen más que su negocio de combustión. Los primeros han mejorado un 9,7% la facturación, mientras que los artículos de combustión avanzaron un 6,1%.

En estos momentos, los productos sin combustión de Philip Morris -entre los que destaca IQOS, su dispositivo de calentamiento de tabaco, sus bolsitas de nicotina y sus cigarrillos electrónicos- representan ya el 42% de los ingresos netos totales del grupo. El objetivo es que en 2030 represente dos tercios de la facturación.

Los productos libres de humo de la compañía se pueden comprar ya en 109 países. En 27 mercados los ingresos de estos productos ya superan el 50% del total. El objetivo de la compañía es dejar de vender cigarrillos. Ya en 2025 anunció que en una década dejaría de vender cigarrillos en algunos países de la Unión Europea.

Jacek Olczak, consejero delegado de Philip Morris, ha destacado que «obtuvimos resultados sobresalientes en el segundo trimestre, impulsando los ingresos netos a más de 11.000 millones de dólares por primera vez, con un excelente crecimiento en todos los indicadores clave». «Tras un sólido primer semestre, que incluye un impulso continuo y excelentes resultados en nuestro negocio de productos libres de humo, estamos bien posicionados para cumplir con nuestros objetivos anuales a la vez que invertimos para el crecimiento futuro», ha añadido.