El PP lleva al Tribunal de Cuentas la devolución del medio millón que costaron el hermano de Sánchez y su asesor

El PP ha presentado una denuncia por responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas para exigir el «reintegro» del medio millón que costaron a las arcas públicas, en este caso, de la Diputación de Badajoz -bajo gobierno del PSOE- los enchufes del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, y su asesor, Luis María Carrero, ambos condenados por la Audiencia Provincial de Badajoz.

Según el escrito -al que ha tenido acceso OKDIARIO- presentado por el portavoz del PP en la Diputación de Badajoz, Juan Antonio Barros, tanto el hermano del presidente del Gobierno como su asistente tuvieron un coste de casi 530.000 euros, incluye aquí tanto sus retribuciones como los abonos a la Seguridad Social.

El PP señala que esta cifra «aproximada» queda sujeta a la cuantificación exacta que resulte de la documentación solicitada, «debiendo descontarse los periodos de excedencia y suspensión constatados en la sentencia», señala la denuncia.

Asimismo, indica que la responsabilidad contable no se circunscribe al perceptor de las retribuciones, sino que «alcanza a quienes, en el ejercicio de funciones de gestión, manejo o administración de fondos públicos, intervinieron en la creación, provisión, informe, aprobación, modificación o mantenimiento de las plazas». Y aquí cita a los otros nueve condenados con penas de inhabilitación por prevaricación administrativa por parte de la Audiencia Provincial de Badajoz.

«Todo ello sin perjuicio de la eventual extensión a otras autoridades o funcionarios que, tras la investigación, resulten haber intervenido en la gestión de los fondos afectados», añade la parte denunciante, que ejerce la oposición en la Diputación socialista de Badajoz.

De esta manera, el PP pide al Tribunal de Cuentas que «tenga por presentada la denuncia y por aportada la documentación que se acompaña»; que acuerde la «incoación de actuaciones previas respecto de los hechos declarados probados en la sentencia núm. 152/2026»; y que se requiera a la Diputación Provincial de Badajoz la aportación de expedientes de creación, provisión y modificación de las plazas, nóminas, costes de la Seguridad Social, medios materiales y personales, excedencias, entre otros documentos.

Tras ello, los populares solicitan que «se practique liquidación provisional del alcance; que la investigación se extienda a los perceptores y a los gestores identificados, así como a cualesquiera otros intervinientes que resulten de la instrucción, depurando las responsabilidades contables directas y subsidiarias; y que, determinado el alcance, se ejerciten las acciones de responsabilidad contable frente a quienes resulten responsables, con reintegro de cantidades e intereses», reza en el escrito.