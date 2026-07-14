Las exclusivas de OKDIARIO que marcaron el ‘caso David Sánchez’: de su «hermanito» en La Moncloa a las notas manipuladas

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación por prevaricación por su enchufe en la Diputación de Badajoz. Además, el tribunal ha impuesto otras dos penas de nueve años de inhabilitación por prevaricación al ex presidente de la Diputación, el socialista Miguel Ángel Gallardo, y a Luis Carrero, ex asesor de La Moncloa que trabajaba para el hermano de Pedro Sánchez. También quedan inhabilitados otros ocho funcionarios relacionados con el caso.

Las condenas se basan en varios aspectos relacionados con la Diputación de Badajoz. Por un lado, la creación de la plaza de coordinador de las actividades de los conservatorios, que fue asignada a David Sánchez; la modificación posterior de dicha plaza a la de jefatura de la Oficina de Artes Escénicas, para ajustarla a los deseos del hermano músico del presidente. También se ha juzgado la creación de otra plaza para Luis Carrero.

«Querido hermanito»

OKDIARIO reveló la existencia de este asesor, pagado por la Presidencia del Gobierno, que ejercía como colaborador del hermano de Pedro Sánchez en su programa de óperas. Las informaciones desveladas por este periódico han sido clave y son destacadas en la sentencia.

Este periódico publicó por ejemplo un correo electrónico, fechado el 9 de julio de 2022, en el que el asistente Carrero se dirigía así a David Sánchez: «Querido hermanito, a la espera de ver si me echan o no de Moncloa esta semana, aquí va más trabajo del entusiasta Frente Activo Operegrina».

Por entonces, Carrero ejercía de secretario personal de David Sánchez pese a trabajar como «vocal asesor», con nivel 30, en La Moncloa. En concreto, colaboraban juntos en el diseño de un ambicioso proyecto -con un presupuesto de seis millones a cargo de fondos europeos- para promocionar la ópera entre España y Portugal, que contó con la colaboración del Ministerio de Cultura, denominado Operegrina.

«En Moncloa ya solté la liebre»

Igualmente, este periódico destapó las numerosas comunicaciones entre Sánchez y Carrero que propiciaron la investigación.

Así, por ejemplo, OKDIARIO reveló que el hermano de Sánchez y Carrero ya hablaban de la contratación del asesor de La Moncloa por parte de la Diputación de Badajoz antes incluso de que el puesto se aprobase de forma definitiva. Carrero fue contratado a finales de diciembre de 2023 como jefe de Sección de Actividades Transfronterizas.

En concreto, el 30 de octubre de 2023, David Sánchez se dirigió a Carrero en un mail en el que hablaron de este nuevo cargo: «En cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo».

El asesor de La Moncloa respondió: «Gracias, hermanito!! De la incorporación no tengo noticia ni calendario. Lo último que me dijo Candalijas (Manuel Candalija, director del Área de Cultura, Deporte y Juventud) fue a lo largo de noviembre [sic]. Tú ve haciendo tus planes, porque me temo que esto va a ir para largo… En Moncloa ya solté la liebre, pero al haber cambiado la fecha y no poder decirles otra, no sé muy bien cómo va a evolucionar el asunto».

«Coordinador» de David Sánchez

En otro correo se ve cómo David Sánchez presentaba a su asistente como «coordinador» y «apoyo externo» de sus actividades en la Diputación de Badajoz.

Y en otro, cómo el hermano del presidente del Gobierno recurrió incluso a este asesor de La Moncloa para recopilar distintas subvenciones del Gobierno a las que podría optar con su programa Ópera Joven. Carrero le facilitó las ayudas directas -es decir, a dedo- concedidas por el Ministerio de Cultura. Todo ello, mientras seguía trabajando para la Presidencia del Gobierno.

En otro correo se desvela incluso cómo Carrero hacía los programas de mano para las óperas del hermano músico de Pedro Sánchez mientras estaba en La Moncloa. Y en otro, cómo se dirigía a cargos del Gobierno en representación de la oficina de David Sánchez.

Todos estos correos fueron recogidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un informe remitido a la juez instructora Beatriz Biedma. Tras ello, imputó al asesor de La Moncloa.

La sentencia recoge todos esos correos: «Dicho acusado mantenía con anterioridad una estrecha relación personal con Don David, y referente al proyecto Operegrina que este último desarrollaba, estructura en la que Don Luis María quería ocupar un cargo. En el curso de esa relación, ambos se trataban de hermanito y Don David se refería Don Luis María como miembro de mi equipo (correo de 24 de noviembre de 2022)».

De esos correos, revelados por OKDIARIO, se desprende -estima el tribunal- que David Sánchez «se auxiliaba de Don Luis María para elaborar saludas, programas, textos para cuya confección éste tenía facilidad». Igualmente, «figura como coordinador del programa Ópera Joven».

Por estos hechos, la Audiencia Provincial condena además a dos cargos de la Diputación, Ricardo Cabezas y Manuel Candalija, como autor y cooperador, respectivamente, del delito de prevaricación, a nueve años de inhabilitación.

Las dos actas

También relevante fue otra información revelada por este periódico ya el año pasado y que cobró especial trascendencia durante el juicio celebrado este mes de junio: la existencia de dos actas con distintas valoraciones sobre los candidatos.

«Consta en las actuaciones informe-propuesta que, con fecha 10 de julio de 2017, se confeccionó por el también acusado señor González Márquez, miembro de la Comisión Asesora, en el que se consideraba sólo apto como aspirante a la plaza al coacusado Don David Sánchez, mientras en el acta oficial que se incorporó se hacía paradójicamente constar la aptitud de seis candidatos», destaca la sentencia. Los cargos de la Diputación no supieron aclarar en el juicio el por qué de la existencia de dos actas con tan distintas valoraciones.

Plan delictivo

El juez establece «son múltiples los indicios acreditados mediante prueba directa» que permiten inferir «con arreglo a las reglas de la lógica y de la razón», que ninguno de los acusados era ajeno al plan delictivo «ideado por las más altas instancias de la Diputación de Badajoz», para la creación de la plaza que posteriormente se adjudicó al hermano de Pedro Sánchez.

La sentencia señala que los once acusados actuaron «en ejecución de un plan preconcebido, con unidad de acción», para «pergeñar los actos arbitrarios» con el objetivo de «favorecer» a David Sánchez Pérez-Castejón.

Una «arbitrariedad que se manifestó en la urgente creación de una plaza de empleo público» de coordinador de actividades de los conservatorios, que el juez tacha de «innecesaria y vacía de contenido», para primar el «interés particular de su futuro adjudicatario sobre el interés general».