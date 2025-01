El asesor le hacía al hermano de Sánchez hasta los programas de mano de sus óperas desde La Moncloa

El hermano de Pedro Sánchez se sirvió del asesor de Presidencia del Gobierno para los asuntos más variopintos relacionados con su trabajo en la Diputación de Badajoz. Luis Carrero, el asistente al que apunta ahora la investigación de la juez Beatriz Biedma, hasta llegó a elaborar los programas de mano de las óperas de Sánchez estando aún en La Moncloa.

Así lo atestiguan los correos interceptados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a los que ha tenido acceso OKDIARIO. Uno de ellos está fechado el 17 de octubre de 2023. El hermano del presidente del Gobierno pidió a «Luisinho» la redacción de un texto para el programa de mano de su ópera, La Paz Perpetua.

«Buenas Luisinho. Sin que te comprometa a nada. ¿Estás por la labor? ¿Todo son adelantos de generosidad?», le escribió Sánchez, conocido artísticamente como David Azagra.

Unos días después, recibe la respuesta del asesor de La Moncloa: «Caro irmãozinho. He corrido para liquidar hoy lo del programa de mano, porque me temo que a partir de mañana me vienen curvas y estaré missing in combat. Está en unas 360 palabras. Si son muy estrictos con la extensión, quita lo que veas más superfluo. Comprueba que los mensajes son los correctos, please, y por supuesto cambia a discreción lo que te dé la gana!!. Abraço forte. Luisinho».

Sánchez le responde: «Ohhh! Eres mi primera lectura de la mañana, ¡qué mano tienes! GRACIAS. El día 6 es el acto de presentación de Ópera Joven. Yo llegaré el 5 por la noche y marcho el 6. En cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo. Ve avisándome para que me organice, porque queremos empezar la guardería de Kanade Chan y quiero estar por Madrid por entonces. Un beso».

El hermano del presidente del Gobierno hacía alusión ya en ese correo a la contratación de Carrero por parte de la Diputación como jefe de Sección de Coordinación y Programas de Actividades Transfronterizas.

El asesor de La Moncloa respondió: «Gracias, hermanito!! De la incorporación no tengo noticia ni calendario. Lo último que me dijo Candalijas [Manuel Candalija, director del Área de Cultura, Deporte y Juventud] fue a lo largo de noviembre (sic). Tú ve haciendo tus planes, porque me temo que esto va a ir para largo… En Moncloa ya solté la liebre, pero al haber cambiado la fecha y no poder decirles otra, no sé muy bien cómo va a evolucionar el asunto».

La comunicación deja así constancia de que el asesor seguía trabajando para David Sánchez mientras estaba en la Presidencia del Gobierno. En concreto, adscrito a la Unidad de Mensajes del gabinete de Pedro Sánchez.

«Querido hermanito»

La figura de Carrero ha tomado relevancia para la juez del caso David Sánchez tras conocerse el correo, revelado por este periódico y fechado el 9 de julio de 2022, en el que el asesor de La Moncloa se dirigía así a David Sánchez Pérez-Castejón: «Querido hermanito, a la espera de ver si me echan o no de Moncloa esta semana, aquí va más trabajo del entusiasta Frente Activo Operegrina».

Luis Carrero ya ejercía entonces de secretario personal de David Sánchez pese a trabajar para la Presidencia del Gobierno. En concreto, por entonces se encargaba del diseño de un ambicioso proyecto para promocionar la ópera entre España y Portugal, en colaboración con el propio Ejecutivo a través del Ministerio de Cultura.

El caso recuerda al de Cristina Álvarez, la directora de Programas de Moncloa que Begoña Gómez utilizaba como asistente personal para sus actividades privadas en el Instituto de Empresa y la Universidad Complutense.

La juez señala a Moncloa

La juez Beatriz Biedma, que se encarga del caso David Sánchez, ha requerido a La Moncloa información sobre el asesor de Presidencia del Gobierno.

Biedma reclama que «informe al juzgado sobre los puestos que haya ocupado Luis María Carrero Pérez, fecha de inicio y finalización de los mismos, contratos laborales firmados y motivo y fecha de la extinción de su relación laboral».

La juez que investiga al hermano de Pedro Sánchez quiere indagar en cómo se llevó a cabo la creación y adjudicación del puesto de trabajo asignado a Carrero y su relación con David Sánchez.

Sostiene que existen mails entre Sánchez y el asesor desde «mucho antes de que aparezca en el organigrama de la Delegación de Deporte, Cultura y Juventud de la Diputación de Badajoz», en alusión al correo electrónico revelado por este periódico. Por ello, ya ha requerido también a la Diputación presidida por el PSOE que aporte toda la documentación relativa al procedimiento de creación y adjudicación de su cargo.

OKDIARIO ha ido publicando distintos correos intercambiados entre David Sánchez y este asesor de Presidencia. En uno de ellos, se desvela que el hermano del presidente del Gobierno recurrió incluso a este asesor para recopilar distintas subvenciones a las que podría optar con su programa Ópera Joven. Carrero le facilitó las ayudas directas -es decir, a dedo- concedidas por el Ministerio de Cultura. Ello, mientras seguía trabajando para la Presidencia del Gobierno.

El asistente de Moncloa se encargó de distintas gestiones para poner en marcha los proyectos de Sánchez con su programa de óperas, especialmente para acceder a distintas ayudas y financiación pública.