El asesor de Moncloa al servicio del hermano de Sánchez negociaba en su nombre con cargos del Gobierno

Luis Carrero, el asesor de Presidencia del Gobierno que ejercía de secretario del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, contactaba con cargos del propio Ejecutivo mientras estaba en La Moncloa. Lo hacía en representación del programa Ópera Joven, que dirige Sánchez. La juez Beatriz Biedma, que investiga a David Sánchez por varios delitos contra la Administración Pública y Hacienda, ha abierto una nueva línea de investigación en torno a la figura de Carrero, después de que OKDIARIO revelase un mail en el que se dirigía a Sánchez como «querido hermanito».

En concreto, según las comunicaciones a las que ha tenido acceso OKDIARIO, el 17 de marzo de 2023, Luis Carrero remitió un correo electrónico a Beatriz Patiño Lara, del Ministerio de Cultura, para ofrecer su participación en una «exposición de vestuario de ópera» para el Museo de Bellas Artes de Badajoz.

«Estimada Beatriz. Me pongo en contacto contigo a través del programa Ópera Joven de la Diputación de Badajoz, con motivo de los preparativos de la exposición de vestuario de ópera que estáis organizando para el MUBA», comenzaba el correo de Carrero.

«En concreto, tengo el encargo de contemplar la posible elaboración de un documento, a manera de catálogo o breve estudio en formato digital, que pudiera no sólo servir de guía para dicha exposición, sino también para profundizar en la relevancia del diseño y confección del vestuario en las producciones de espectáculos de ópera, dentro del propósito de Ópera Joven de resaltar la dimensión artística de los oficios implicados en las mismas», proseguía el ofrecimiento. «Entiendo, además, que hay una voluntad compartida por todas las partes por dar cierta continuidad a esta acción, más allá de la propia exposición. Por todo ello, me interesaría conocer tus ideas al respecto, y saber con qué presupuesto podríamos contar para desarrollar esta acción. Con esa información, intentaré modular una propuesta que resulte útil y relevante para todos. Muchas gracias por tu atención. Un fuerte abrazo. Luis Carrero».

Beatriz Patiño, desde su correo corporativo del Ministerio de Cultura, le respondió: «Buenos días. El próximo martes me pongo en contacto con usted y hablamos del tema. Gracias». A finales de 2023, Carrero fue contratado como jefe de Sección de Coordinación y Programas de Actividades Transfronterizas de la Diputación de Badajoz.

En el momento del correo que este martes publica OKDIARIO, seguiría empleado en La Moncloa, según revelan comunicaciones posteriores. Así, el 30 de octubre de 2023, Carrero escribía a David Sánchez: «De la incorporación no tengo noticia ni calendario. Lo último que me dijo Candalijas [Manuel Candalija, director del Área de Cultura, Deporte y Juventud] fue a lo largo de noviembre (sic). Tú ve haciendo tus planes, porque me temo que esto va a ir para largo… En Moncloa ya solté la liebre, pero al haber cambiado la fecha y no poder decirles otra, no sé muy bien cómo va a evolucionar el asunto».

«Querido hermanito»

La figura de Luis Carrero ha centrado ahora una parte de las pesquisas de la juez del caso David Sánchez tras conocerse el correo, revelado por este periódico, que muestra que el asesor de La Moncloa trabajaba para David Sánchez en la Diputación de Badajoz.

«Querido hermanito, a la espera de ver si me echan o no de Moncloa esta semana, aquí va más trabajo del entusiasta Frente Activo Operegrina», escribió Carrero en un mail fechado el 9 de julio de 2022.

El asesor -adscrito a la Unidad de Discurso de la Presidencia del Gobierno- ya ejercía entonces de secretario personal de David Sánchez pese a trabajar en La Moncloa. En concreto, el hermano de Sánchez se ocupaba entonces del diseño de un ambicioso proyecto para promocionar la ópera entre España y Portugal, en colaboración con el propio Ejecutivo a través del Ministerio de Cultura.

El caso recuerda al de Cristina Álvarez, la directora de Programas de Moncloa que Begoña Gómez empleaba como secretaria personal para su trabajo privado en el Instituto de Empresa y la Universidad Complutense.

La juez señala a Moncloa

La juez ha requerido ahora a La Moncloa que le informe sobre el asesor de Presidencia del Gobierno. En particular, sobre «los puestos que haya ocupado Luis María Carrero Pérez, fecha de inicio y finalización de los mismos, contratos laborales firmados y motivo y fecha de la extinción de su relación laboral».

La juez sostiene que existen mails entre Sánchez y el asesor desde «mucho antes de que aparezca en el organigrama de la Delegación de Deporte, Cultura y Juventud de la Diputación de Badajoz», en alusión al correo electrónico revelado por este periódico.

OKDIARIO ha ido publicando distintos correos intercambiados entre David Sánchez y este asesor de Presidencia. En uno de ellos, se desvela que el hermano del presidente del Gobierno recurrió incluso a este asesor para recopilar distintas subvenciones a las que podría optar con su programa Ópera Joven. Carrero le facilitó las ayudas directas -es decir, a dedo- concedidas por el Ministerio de Cultura. Ello, mientras seguía trabajando para la Presidencia del Gobierno.

El asistente de Moncloa se encargó de distintas gestiones para poner en marcha los proyectos de Sánchez con su programa de óperas, especialmente para acceder a distintas ayudas y financiación pública.

En otro correo, se revela cómo el asesor y el hermano de Sánchez planearon la incorporación del primero a la Diputación de Badajoz. Y en otro, cómo Carrero hacía incluso los programas de mano para las óperas del hermano músico de Pedro Sánchez mientras estaba en La Moncloa.